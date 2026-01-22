Lumea asta parcă a înnebunit

Avem atâtea griji la noi acasă, încât nu ne mai ajung orele din zi, și totuși ne trezim preocupați, cu o ardoare suspectă, de ce isprăvi mai face Donald Trump pe la capătul lumii. Dacă ia sau nu Groenlanda, dacă are dreptul s-o ia și, mai ales, de ce ar face-o.

Ca și cum viitorul nostru ar depinde de ghețarii din Atlanticul de Nord.Ajungem chiar să comparăm situația cu războiul din Ucraina, într-un exercițiu de logică strâmbă: acolo, Putin nu are voie să ia Donetkul, pentru că e agresiune, încălcare de drept internațional și tragedie umană. Dar, pe de altă parte, noi, din fotoliile noastre confortabile, devenim brusc îngăduitori și „marinimoși” când vine vorba de Trump și Groenlanda. Unora li se aplică reguli, altora glume geopolitice.

În tot acest timp, realitatea de aici e mult mai concretă și mai dureroasă. Taxele și impozitele cresc, facturile apasă, traiul devine tot mai greu, iar statul pare să găsească mereu metode noi de a-și sufoca propriii cetățeni.

Despre asta, însă, vorbim mai puțin. E mai simplu să dezbatem ce fac „mai-marii lumii” decât să ne uităm la cei care ne conduc direct viața de zi cu zi.Ne inflamăm la televizor, pe rețelele sociale, ne certăm pe teme globale, în timp ce problemele noastre locale rămân nerezolvate.

Drumurile sunt aceleași, spitalele la fel, școlile se descurcă cum pot, iar povara fiscală nu scade. Dar toate acestea par să fie mai puțin spectaculoase decât un posibil transfer de teritoriu la mii de kilometri distanță.Poate că n-ar strica să ne mai temperăm curiozitatea pentru marile jocuri ale lumii și să ne întrebăm, mai des și mai apăsat, ce se întâmplă cu banii noștri, cu munca noastră și cu viitorul nostru. Lumea e, într-adevăr, nebună. Dar uneori parcă noi insistăm să ne pierdem capul exact unde nu ne ajută cu nimic.

Neculai I.