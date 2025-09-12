Lucrările pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț fac un pas important înainte

Infrastructura rutieră din Moldova prinde viteză: Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț înaintează cu pași concreți. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat joi pe Facebook lansarea licitației pentru serviciile de consultanță necesare pentru monitorizarea și implementarea proiectului.

„Consultantul va avea grijă ca proiectarea și lucrările să fie de calitate, termenele respectate și șantierul să meargă înainte fără blocaje”, a scris ministrul.

Investiția, evaluată la peste 6 miliarde de lei și finanțată din fonduri europene, va conecta Piatra Neamț de Autostrada Moldovei (A7). Proiectul presupune construirea a 51 km de drum expres, șase noduri rutiere și va crea aproape 2.000 de locuri de muncă pe perioada construcției.

„Este un proiect uriaș, așteptat de toți cei din Neamț, Bacău și din întreaga regiune. Ca nemțean, mă bucur să văd că drumul pe care îl așteptăm de atâția ani prinde viață. Mergem înainte pas cu pas, până la șantier și, mai apoi, până la inaugurare”, a adăugat Ciprian Șerban.

Proiectul Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț este considerat unul strategic pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru îmbunătățirea mobilității între Moldova și restul țării.