Lucrări la semafoarele de pe Bulevardul Republicii din Onești; instalațiile vor fi oprite temporar

Primăria municipiului Onești anunță desfășurarea unor lucrări de mentenanță la instalațiile de semaforizare de pe Bulevardul Republicii, în perioada 23–27 martie 2026, între orele 07:00 și 18:00, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Laurențiu Neghină.

Intervențiile vor avea loc în mai multe puncte importante de trafic, respectiv la intersecțiile Bulevardului Republicii cu străzile Plopului, Cașinului (zona Flanco), Buciumului și Victor Babeș (zona Pizzeria Bogdanis), precum și în zona Hotel Sport.

Pe durata lucrărilor, semafoarele vor fi oprite temporar, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită și să respecte indicatoarele rutiere și semnalizarea din teren.

Reprezentanții administrației locale precizează că echipele de intervenție vor lua măsuri pentru ca lucrările să fie realizate într-un timp cât mai scurt și cu un disconfort minim pentru cetățeni.

Autoritățile le mulțumesc conducătorilor auto și pietonilor pentru înțelegere și cooperare pe durata desfășurării lucrărilor.