Lucrări de reparații pe DN 2, între Filipești și Onișcani – trafic dirijat alternativ

Continuă lucrările de reparații la nivelul suprafeței asfaltice pe DN 2, între localitățile Filipești și Onișcani, în județul Bacău.

Pe acest sector de drum, traficul rutier se desfășoară pe un singur sens, alternativ, fiind dirijat de piloți de circulație.

Reprezentanții DRDP Iași reamintesc conducătorilor auto că aceste restricții sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor și fac apel la înțelegere pentru disconfortul temporar creat. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile semnalizării rutiere și ale personalului aflat în teren.

⚠️ Lucrările vor continua în perioada următoare, în funcție de condițiile meteo.