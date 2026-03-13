Lucrări de reabilitare a rețelei de apă pe strada Tazlăului din Bacău

Compania Regională de Apă Bacău (CRAB) a anunțat că, începând cu data de 16 martie 2026, vor fi demarate lucrări de reabilitare a rețelei de distribuție a apei potabile pe strada Tazlăului din municipiul Bacău.

Potrivit reprezentanților companiei, durata estimată de execuție a lucrărilor este de aproximativ 45 de zile.

Reprezentanții CRAB precizează că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare sunt realizate în beneficiul consumatorilor și urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.

Implementarea acestor lucrări în rețeaua de alimentare cu apă din municipiul Bacău va contribui la creșterea capacității de transport și distribuție a apei potabile, la asigurarea unui debit optim de alimentare și la menținerea calității apei furnizate către populație.

De asemenea, proiectul are ca obiectiv reducerea pierderilor din rețeaua de distribuție, precum și creșterea siguranței și continuității serviciilor de alimentare cu apă.

Compania Regională de Apă Bacău le reamintește consumatorilor că aceste investiții sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii și pentru îmbunătățirea condițiilor de furnizare a serviciilor pe termen lung, contribuind implicit la creșterea calității vieții în municipiu.