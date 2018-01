L.F.G., din Moineşti, a fost trimis în judecată, anul trecut, cu acuzaţia de ultraj, după ce a lovit cu piciorul un agent de poliţie. Deşi este cunoscut cu antecedente penale, bărbatul s-a bucurat de indulgenţa instanţei. Pe 29 mai 2016, în jurul orei 21.00, agentul de poliţie O.V., împreună cu un coleg, a mers la o locuinţă din Moineşti, la sesizarea unei femei care s-a plâns că inculpatul L.F.G. face scandal. Prezenţa poliţiştilor l-a enervat, însă, şi mai tare pe bărbat care a început să înjure şi să ameninţe. “Persoana vătămată O.V. a procedat la imobilizarea sa, prin încătuşare, pentru a fi condus la secţia de poliţie. În încercarea de imobilizare, inculpatul a început să adreseze ameninţări agenţilor, devenind violent, astfel încât persoana vătămată O.V. şi inculpatul au căzut la pământ. (…) În urma unor discuţii contradictorii cu agentul de poliţie O.V., inculpatul L.F.G. l-a lovit pe acesta din urmă cu piciorul în coapsa piciorului stâng, deşi era încătuşat”, spun anchetatorii. În instanţă, inculpatul a recunoscut fapta şi a beneficiat astfel de reducerea pedepsei cu o treime. De altfel, “poziţia sinceră” a contat mai mult decât antecedentele penale ale bărbatului, iar instanţa a apreciat că poate dispune suspendarea pedepsei. Judecătoria Moineşti l-a condamnat pe L.F.G. la pedeapsa de 7 luni închisoare, la care se adaugă obligaţiile de a urma un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională şi de a munci în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei Moineşti, pe o perioadă de 80 de zile. Sentinţa a fost dată la finele anului 2017 și poate fi contestată. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.