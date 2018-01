Oliver și Xenia, copiii fostului fotbalist al FCM-ului, Stelei și Astrei, sunt doi dintre cei mai promițători jucători de tenis ai Bacăului

„Dacă nu ei, atunci cine?”

Amândoi fac sport. Același sport: tenis. I-a tras ața. Sau, dacă vreți, „Ață”. Oliver și Xenia sunt copiii fostului fotbalist al FCM-ului, Stelei și Astrei Giurgiu, Florin Lovin, zis și „Ață” pentru fizicul longilin. Oliver (9 ani împliniți în noiembrie) și Xenia (va face opt pe 23 mai) seamănă tatălui: sunt înalți și zvelți. Și amândoi foarte talentați.

„OK, Oliver și Xenia sunt doar niște copii. Și da, mai e mult, foarte mult până departe. Dar dacă ei nu vor ajunge mari jucători de tenis, atunci cine ar mai putea ajunge?”, se întreabă retoric antrenorul ACS Moldosport, Ovidiu Ciulină, care enumeră calitățile de bază ale celor doi elevi ai săi: coordonare impecabilă, elasticitate, precizie. Plus viziune tactică. Și, mai important decât toate, caracter. „Ce ți-ai mai putea dori?”, ridică din umeri antrenorul băcăuan. O altă întrebare: de ce tocmai tenis?

De data aceasta, răspunde Florin Lovin: „Pe vremea când jucam în Austria, în timpul liber ieșeam zilnic cu copiii într-un parc din apropierea casei în care locuiam. Erau tot felul de terenuri: de fotbal, de handbal, de tenis…. Oliver, care nu avea atunci decât vreo trei ani, alegea mereu doar racheta și terenul de tenis. A continuat pe drumul acesta, iar soră-sa i s-a alăturat”.

Na Li și mingea medicinală

Povestea trebuie spusă însă în amănunt. Fost fotbalist de cupe europene, Florin Lovin este, totodată și un mare pasionat de tenis. L-a practicat și-l practică. Printre adversarii de ieri și de azi: Bădoi, Daniel Niculae, Maftei, Ciocoiu.

„Da, îmi place mult tenisul. De când am pus ghetele în cui, cred că am văzut la TV mai multe meciuri de tenis decât de fotbal”, mărturisește Florin, care mai are o legătură cu sportul alb. Una mai puțin cunoscută. În urmă cu aproape un deceniu, pe când evolua la Munchen 1860, Lovin a suferit o ruptură de ligamente. Recuperarea a făcut-o într-o clinică din capitala Bavariei, alături de Na Li. Da, da, celebra Na Li, câștigătoare la Roland Garros și Australian Open.

Chinezoaica venea și ea după o intervenție chirurgicală la genunchi. Florin Lovin și Na Li s-au pregătit cot la cot, zi de zi, vreme de mai bine de trei luni. Bicicletă, alergări, mingi medicinale, tot tacâmul. „Am învățat foarte multe de la ea în perioada respectivă”, spune fostul mijlocaș, care ține să precizeze că, așa cum nu a vrut morțiș ca Oliver și Xenia să practice tenisul („doream doar ca ei să facă sport deoarece sportul este un excelent mijloc de educație”), nu este setat neapărat nici pe ideea de performanță: „Dacă va fi să fie, OK. Dacă nu, tot OK”.

„Nu doar că-mi place, îl iubesc”

Deși de-abia intrat în circuitul turneelor FRT, Oliver Lovin a înțeles rapid care este drumul spre performanță. A jucat deja șapte turnee în a doua jumătate a lui 2017, trecându-și în cont și o finală la Roman. Vara trecută, nici nu avea clasament. Era simplu outsider. Acum, a ajuns pe locul 50. Și continuă să urce în ierarhia categoriei de vârstă 10 ani.

„Ținta mea este ca în acest an să intru în primii 30”, spune simplu, Oliver. La întrebarea „cât de mult îți place tenisul?”, ochii puștiului scapără: „Nu doar că-mi place, îl iubesc”. Când trebuie să răspundă care este lovitura preferată, cade pe gânduri. Chiar, care o fi oare? „Păi, smash-ul”. Sigur? „Da, sigur. La rever, în schimb, mai am de lucru. Nu-mi prea iese”. Elev în clasa a III-a C la Școala „Mihai Drăgan”, unde o are ca învățătoare pe Olga Chirciu, Oliver Lovin știe de pe acum ce se va face când va fi mare: „Tenismen, ce altceva?”.

Oli mai spune că-i plac flotările și jocurile pe tabletă, că îl admiră pe Roger Federer și că atunci când pierde la tenis nu se supără prea tare: „Dacă mi-a ieșit jocul, nu am de ce să mă supăr. Câteodată, e mai important să joci bine decât să câștigi”. Clar, Lovin junior a înțeles deja care e calea ce duce către performanță.

Halep? Nu, Muguruza

Spre deosebire de fratele său, Xenia pune suflet când pierde. „Oho, și încă ce mă mai supăr!”, își pune ea mâinile în șold, încruntându-se demonstrativ. „E o fată foarte competitivă”, o descrie antrenorul Ovidiu Ciulină. Xenia mai are un of: „În turneele de Tenis 10 nu am câștigat niciodată aurul.

Niciodată! Doar argint și bronz. M-am bucurat și pentru astea, dar tare mult mi-ar fi plăcut să iau și aurul. Măcar o dată”. Elevă în clasa I C la aceeași școală pe care o urmează și Oliver, Xenia spune că materia preferată este matematica: ”E un obiect greu, dar frumos, iar doamna învățătoare Cristina Strugariu îl predă foarte bine. Și pe lângă matematică mai îmi place mult și Religia”.

Iar în afara materiilor școlare, adoră patinajul. „Da, dar tot jucătoare de tenis mă fac când voi crește mare. Și poate că și profesoară de tenis”. Xenia nu se încurcă în răspunsuri. Nici măcar atunci când vine vorba despre preferata ei din sportul alb: „Jucătoarea mea favorită este Muguruza”. Cine?! „Muguruza”. Zâmbesc: „Știi, Xenia, dacă întreb alte zece fetițe, toate zece îmi vor spune…” Xenia zâmbește și ea: „Știu, vor răspunde Simona Halep. Dar mie îmi place Muguruza”.

În drum spre Wimbledon

Oliver practică tenisul de la cinci ani. La fel ca și Xenia. Amândoi se antrenează cu plăcere. „Contează foarte mult că nu simt nicio presiune. În special din partea părinților, așa cum se întâmplă de regulă în tenis. Contează foarte mult și faptul că tatăl lor a fost fotbalist de performanță și, ca atare, este un cunoscător al fenomenului”, precizează Ovidiu Ciulină. Oliver și Xenia au început tenisul la SCM Bacău, sub îndrumarea lui Mihai Ciuntea.

Din 2017 au trecut la ACS Moldosport. „SCM Bacău a fost o etapă, una foarte bună pentru perioada de început. Acum, parcurgem o nouă etapă la Moldosport, iar faptul că Ovidiu Ciulină este un antrenor tânăr contează foarte mult”, subliniază Florin Lovin. „Repet, nu pun accentul pe ideea de performanță. Dacă ei vor reuși însă pe drumul acesta, normal că îi voi susține, inclusiv financiar. Deocamdată, îi las să crească. Vreau să o facă în ritmul lor, ca doi copii normali”, spune Lovin senior, care adaugă:

„Singurul lucru ieșit oarecum din comun este faptul că anul acesta vreau să-i duc pe Oli și pe Xenia să asiste la un turneu de Mare Șlem. Poate Roland Garros, poate Wimbledon”. Poate că într-o zi, Oliver Lovin și Xenia Lovin vor ajunge să joace în turnee de Mare Șlem. Și – de ce nu? – chiar să le câștige. Eventual, la dublu mixt!

Explicație foto 1 sus: Florin Lovin și copii lui/ foto: Ioan Bâșcă

foto 2 jos: Antrenorul Ovidiu Ciulină împreună cu frații Lovin/foto: Ioan Bâșcă