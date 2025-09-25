Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei A7, în grafic: 81% progres și deschidere planificată până la finalul anului

Lucrările pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău, parte a tronsonului Ploiești – Buzău al Autostrăzii Moldovei #A7, avansează într-un ritm alert și se află în graficul contractat, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Proiectul, început în primăvara anului 2024, are ca termen de finalizare deschiderea circulației până la sfârșitul acestui an.

Potrivit oficialului, progresul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 81%, iar pe șantier sunt mobilizate în prezent circa 460 de persoane.

Lucrări la corpul autostrăzii și dotări adiacente

S-au realizat 98% din umpluturile de pământ (1,63 milioane mc) și 98% din fundația de balast (357.000 mc).

Straturile rutiere avansează constant: 95% fundație cu balast stabilizat , 94% strat de bază AB31.5 , 91% strat de legătură binder BAD22.4 și 69% strat de uzură MAS16 .

Se montează parapete metalice (23,8 km, adică 50%), marcaje rutiere (72 km, 26%) și indicatoare (30%).

Toate 35 de podețe de pe traseu și drumurile adiacente au fost finalizate.

Dispozitivele de scurgere a apelor sunt realizate în proporție de 85%, panourile fonoabsorbante – 91%, iar gardurile de protecție – 67%.

La nodul rutier Spătaru se lucrează la bretele, urmând ca traficul dintre Spătaru și Buzău să fie deviat pe acestea în curând. Nodul Buzău Est este deja finalizat și funcțional.

De asemenea, progresează lucrările la Centrul de Întreținere și Control (CIC) și la cele două spații de servicii și parcări de scurtă durată.

Stadiul structurilor principale

A fost finalizat și deschis traficului pasajul pe DJ203D peste autostradă (km 57+850).

Începând cu 22 septembrie , se deschide și circulația pe pasajul DN2B peste autostradă (km 55+168).

Pasajele de pe drumurile agricole la km 51+480 și km 60+258 au fost finalizate, iar cel de la km 55+168 este aproape gata.

La pasajul superior peste calea ferată triaj și DN2B , lucrările sunt avansate: se execută asfaltarea și hidroizolația, iar tablierul metalic este în faza de sudare. În câteva zile urmează montarea predalelor.

La pasajul DN2/E85 peste autostradă s-a turnat placa de beton pe sensul Spătaru – Buzău, iar pe celălalt sens se montează predalele.

„Lucrările sunt în grafic și respectă termenele asumate. Dacă ritmul se menține, până la finalul acestui an vom putea circula pe Lotul 3 Pietroasele – Buzău al Autostrăzii A7”, a subliniat secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu.

Autostrada Moldovei #A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, menită să asigure legătura dintre Muntenia, Moldova și frontiera de est a țării.