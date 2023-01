Longevitatea motorului depinde de modul în care este întreținut

Dezvoltarea tehnologiei face ca autovehiculele să fie foarte performante. Durata de utilizare a acestora dar și caracteristicile tehnice sunt mult îmbunătățite prin intermediul dezvoltării tehnologiei.

Asta nu înseamnă că autovehiculul nu trebuie să fie întreținut într-un mod cât mai atent. Motorul este componenta de bază a autovehiculului ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să fie îngrijită cu foarte multă atenție și respectând sfaturile provenite de la producătorii de autovehicule. Înlocuirea la timp a uleiului pentru motor și a filtrului pentru ulei de motor este unul dintre cele mai importante sfaturi care trebuie să fie respectat de către proprietarii de autovehicule care nu doresc să aibă probleme cu motoarele autovehiculelor pe care le conduc. Apariția unor astfel de probleme presupune cheltuirea unor sume mari de bani și foarte mult stres. Așadar, trebuie făcut tot ceea ce este posibil pentru a putea preveni apariția problemelor la motoarele autovehiculelor. Înlocuirea la timp a uleiului pentru motor și a filtrului pentru ulei de motor este una dintre modalitățile prin care pot fi prevenite problemele la motor.

Durata de utilizare a motorului se prelungește în cazul în care acesta este întreținut corespunzător

Autovehiculul este un produs pentru care se plătește o sumă importantă de bani în momentul în care este achiziționat. Având în vedere că nu în fiecare zi achiziționăm autovehicule este foarte important ca acestea să poată fi utilizate pentru o perioadă foarte lungă de timp. Pentru ca o astfel de situație să poată avea loc este foarte important ca motorul autovehiculului să fie întreținut conform recomandărilor venite din partea specialiștilor. Înlocuirea periodică a filtrului pentru ulei de motor și a uleiului de motor este una dintre recomandările care trebuie să fie tratată cu maximă seriozitate pentru că aceasta influențează durata de utilizare a motorului. Deoarece în momentul de față există o varietate foarte mare de uleiuri pentru motoare trebuie ca înlocuirea uleiului pentru motor să fie realizată cu atenție sporită pentru a putea fi utilizat tipul de ulei pentru motor care răspunde cel mai bine nevoilor avute. În acest sens, trebuie avute în vedere următoarele detalii:

Vechimea autovehiculului. Este clar că un motor care are un rulaj foarte mare are nevoie de atenție specială în momentul în care se realizează operațiunile de întreținere. Un astfel de motor are nevoie de un ulei pentru motor care este special conceput pentru a putea oferi protecție motoarelor care au o vechime mare.

Stilul de condus și scopul pentru care este utilizat autovehiculul. Un stil de condus mai agresiv dar și utilizarea autovehiculului pentru deplasări în interiorul localității necesită utilizarea unui ulei de motor care oferă un nivel foarte ridicat de protecție.

Anotimpul în care este recomandat să fie utilizat uleiul de motor. În piața de specialitate există trei tipuri de ulei pentru motor, și anume: ulei pentru motor care este recomandat a fi utilizat în anotimpul cald, ulei pentru motor care este recomandat a fi utilizat în anotimpul rece și ulei de motor care poate fi utilizat atât în anotimpul rece cât și în timpul anotimpului cald.

Schimbarea filtrului pentru ulei de motor. Cu toate că este știut că filtrul pentru ulei de motor trebuie să fie schimbat în momentul în care este înlocuit uleiul pentru motor, există șoferi care nu schimbă și filtrul pentru ulei în momentul în care schimbă uleiul pentru motor. Având în vedere importanța unui filtru ulei este clar că înlocuirea unui ulei motor Ravenol nu va oferi protecția dorită dacă nu va fi înlocuit și filtrul pentru ulei. La fel ca în cazul uleiului pentru motor, și filtrul pentru ulei de motor trebuie să fie de cea mai bună calitate. Aceste două acțiuni nu trebuie să fie realizate separat ci doar împreună pentru ca motorul autovehiculului să beneficieze de toată protecția de care are nevoie pentru a putea fi utilizat în cele mai eficiente condiții.

Nu în ultimul rând, producătorul dar și locația din care este achiziționat sunt alte două elemente care trebuie avute în vedere în momentul în care este necesară achiziționarea uleiului pentru motor. Având în vedere impactul pe care calitatea uleiului pentru motor îl are asupra duratei de utilizare a motorului este clar că trebuie să fie achiziționat doar ulei pentru motor care este produs de către o firmă care se bucură de apreciere la nivel internațional.