Locuri de vizitat de neratat în Brașov

Brașovul este unul dintre cele mai frumoase orase din Romania si, implicit, una dintre cele mai populare destinatii turistice din tara. Atat turistii romani, cat si cei straini aleg acest oras pentru obiectivele sale impresionante.

Pentru ei am decis sa scriem acest articol! O vacanta reusita necesita o buna planificare in prealabil. Nu numai ca trebuie sa gasesti cazare din timp, dar totodata trebuie sa iti stabilesti itinerariul.

Deoarece sunt o multime de atractii care merita vazute in Brasov, este probabil sa iti fie greu sa te decizi ce obiective sa vizitezi.

Prin urmare, iti spunem noi care sunt cele mai interesante locuri de vizitat in Brasov:

Cetatea Brașovului

Explorarea acestui oras trebuie sa inceapa neaparat cu Cetatea Brasovului, unul dintre cele mai importante simboluri locale.

Este o impresionanta cetate medievala care, de-a lungul timpului, a contribuit decisiv la apararea acestui oras. Rolul sau defensiv a fost crucial in istoria asezarii.

Merita sa ajungi la aceasta cetate nu doar din motive istorice, ci si pentru privelistile panoramice de care vei avea parte doar aici.

Biserica Neagră

Multi locuitori considera Biserica Neagra simbolul orasului, fiind un monument gotic de referinta.

Constructia sa a inceput in anul 1383, a fost finalizata in 1477 iar de-a lungul timpului a fost reconstruita si renovata, avand de suferit de pe urma unui mare incendiu.

Acesta a dat si numele bisericii, zidurile fiind innegrite de focul puternic.

Arhitectura sa este impresionanta prin maretie si detalii. Capacitatea acestei biserici este de 5000 de persoane. Deloc putin, nu-i asa?

Piața Sfatului

Orice plimbare prin Brasov ar trebui sa inceapa in Piata Sfatului. Fiind situata chiar langa Biserica Neagra, cele doua obiective se pot vizita impreuna.

Exista o multime de cladiri interesante in apropiere, fiind punctul ideal de plecare catre alte atractii din zona.

Casa Negustorilor

Putini sunt turistii care rateaza Casa Negustorilor atunci cand viziteaza acest oras. Aceasta cladire a fost construita in secolul XVI.

Aceasta a avut rolul de complex turistic pentru o lunga perioada, iar astazi reprezinta o atractie principala a acestui oras.

Trece-o pe lista, pentru ca este o piesa importanta din istoria orasului.

Castelul Bran

Daca esti dispus sa parasesti Brasovul pentru cateva ore, atunci trebuie sa ajungi la Castelul Bran. O multime de turisti straini aleg sa ne viziteze tara doar pentru acest castel, asa ca fiecare roman pasionat de calatorii ar trebui sa ajunga la acest castel.

Este situat la o distanta de 30 km de Brasov iar daca doresti sa descoperi de aproape legenda Contelui Dracula, atunci sigur vei fi entuziasmat sa descoperi castelul construit la ordinul lui Ludovic I al Ungariei.

Vârful Tâmpa

Daca visezi sa ajungi la Hollywood, pentru a te fotografia cu celebrele litere situate la inaltime, poti face un lucru asemanator in Brasov, la Varful Tampa.

Dupa modelul de la Hollywood, aici vei gasi emblema orasului Brasov si totodata de aici vei avea parte de o priveliste minunata asupra orasului.

Sigur nu vei cobori de pe acest deal fara a face o multime de fotografii cu care te vei mandri mai apoi pe retelele de socializare.

Prima Școală Românească

Tot in Brasov vei gasi Prima Scoala Romaneasca, iar data fiind importanta pe care aceasta a avut-o pentru tara noastra si mai ales pentru educatia poporului roman, este un obiectiv care nu trebuie ratat.

In aceasta cladire s-au tinut primele cursuri in limba romana, in secolul XVI.

De asemenea, aici vei gasi mai multe carti vechi si diferite documente originale ce au apartinut lui Constantin Brancoveanu. Sigur vei fi incantat sa descoperi obiectele expuse aici.

În încheiere…

Speram ca aceste recomandari ti-au fost utile pentru planificarea vacantei.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai importante locuri de vizitat in Brasov.

Pentru mai multa inspiratie, aici gasesti si alte obiective turistice din Brasov care merita trecute pe lista ta de calatorie.