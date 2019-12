Miercuri, la ora 17.00, în sala mică a Palatului Administrativ, a avut loc ceremonia de învestire în funcția de prefect al județului Bacău a lui Liviu Miroșeanu. Solemnitatea, oficiată prin videoconferință de premierul Ludovic Orban, a avut loc în direct, la eveniment fiind prezenți atât fosta conducere a instituției, Valentin Ivancea și Paul-Claudiu Cotîrleţ, șefii instituțiilor deconcentrate, cât și membri ai organizației PNL Bacău.

După intonarea imnului de stat, a fost citită decizia premierului Orban, după care a urmat depunerea jurământul noului prefect. „Este o onoare deosebită pentru mine să fiu reprezentantul Guvernului Orban în județul Bacău, într-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere politic, social, administrativ. Mulțumesc Guvernului României pentru încredere și pentru învestitură și vă asigur că voi pune toată priceperea mea în respectarea obiectivelor și strategiilor din Programul de guvernare”, a declarat noul prefect al județului. Acesta și-a exprimat încrederea că va avea o colaborare bună cu autoritățile administrației publice locale și, împreună, vor desfășura o activitate bazată pe „respectarea legii, celeritate în luarea deciziilor, îndreptarea actului administrativ către societate și către cetățean”.

Alături de societatea civilă și de mediul de afaceri

Totodată, Liviu Miroșeanu a subliniat că se va preocupa inclusiv de colaborarea cu societatea civilă, punându-și toată priceperea în rezolvarea problemelor identificate.

„Voi susține toate măsurile care pot genera creștere economică pentru județul Bacău și voi crea cadrul necesar pentru dezvoltarea mediului de afaceri, ca premisă pentru asigurarea stabilității economice și a creșterii economice sustenabile. Vă garantez transparența totală a actului administrativ. Îmi doresc o relație foarte bună cu mass media, pentru o mai bună reprezentare a Instituției Prefectului și a informațiilor de intres public”, a mai punctat prefectul județului Bacău, Liviu Miroșeanu.

La final, prefectul Miroșeanu a spus că, în următoarea perioadă, va face o analiză a instituțiilor județului, urmând a stabili apoi o listă de priorități. „În încheiere, vă asigur de întreaga mea deschidere pentru aplicarea legii, respectarea ordinii și a interesului cetățenilor județului”, a transmis noul prefect al județului.

Predare de mandat

Liviu Miroșeanu îl înlocuiește pe Valentin Ivancea, care a condus, din septembrie 2019, Instituția Prefectului. „A fost onoare și un privilegiu să fiu prefectul județului Bacău. Am jurat că respect legea și am făcut-o. Am jurat că-mi pun priceperea în slujba cetățeanului și am făcut-o”, a declarat la predarea mandatului, fostul prefect Valentin Ivancea. În plus, acesta le-a mulțumit colegilor care i-au fost alături în perioada cât s-a aflat la conducerea instituției.

„Sunt onorat, astăzi, să-i predau mandatul domnului prefect, mă bucur și îl felicit, sincer. Sunt convins că va face o treabă bună pentru cetățeni. Vreau să mulțumesc și mass media pentru toată deschiderea pe care a avut-o față de mine, subliniind, totodată, faptul că a transmis exact tot ce am vrut să spun, fără nicio piedică, fără nicio interpretare”, a declarat fostul prefect de Bacău, Valentin Ivancea.

Curriculum vitae

Liviu Miroșeanu s-a născut în urmă cu aproape 51 de ani în Dămienești, județul Bacău. A absolvit cursurile Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, devenind, în 1994, inginer în specializarea „Mecanică agricolă”, iar, peste alți patru ani, a obținut o a doua specializare, în „Maşini şi echipamente termice”. A urmat, la aceeași instituție de învățământ, un curs de masterat în „Ingineria căldurii”. Din 1999, a activat în specializările pentru care s-a pregătit, la diferite societăți de profil din Vaslui și Bacău. Din 2004, a fost ales deputat, pe listele PD, iar din 2009 și până 2014 a ocupat funcția de director al Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău. Din 2014 și până ieri a ocupat, tot la OJCPI Bacău, funcția de consilier management. În paralel, a fost și consilier județean din partea PNL.