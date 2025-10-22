Lipsa parcărilor

Cu aceeași problemă ca cea descrisă pe Trecătoarea Tecuciului ne confruntăm și noi, pe B-dul Vasile Pârvan din cartierul CFR. Pe toată lungimea bulevardului, pe ambele sensuri s-au făcut piste de biciclete (pe care, în treacăt fie spus, trec 3 biciclete în 24 h), iar separarea sensurilor s-a făcut cu linie continuă (deci clar, depășire interzisă).

Poliția Primăriei are fix aceeași ocupație: să dea amenzi dacă parchezi în fața propriei porți. Dar știți care e culmea? În campania pentru alegeri a venit și în cartierul CFR, iar când am pus această problemă, dl. fost și actual primar mi-a spus că, înainte de a ne cumpăra mașini, trebuia să ne gândim dacă avem unde să le parcăm. Frumos, nu?

Dumitru B.

