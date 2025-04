Lions pentru Viitor – Arta Păcii și Magia Dansului

Două zile. Două lumi. Un singur scop: iubirea pentru copii, comunitate și viitor.

Afișe pentru Pace – Copiii care desenează Viitorul

Pe 28 martie 2025, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău, Cluburile Lions „Sf. Gheorghe” și „Artemis” au transformat arta în speranță și educația în celebrare.

Copiii din toată țara, participanți la Concursurile Internaționale „Afișe pentru Pace” și „Eseu pentru Pace”, și-au exprimat viziunea despre o lume fără conflicte, o lume a zâmbetelor, a solidarității și a înțelegerii. Prin culoare și cuvânt, au arătat că inocența poate construi punți acolo unde politica nu poate. Lucrările lor au fost o chemare blândă, dar puternică, către pace.

Gazda evenimentului a fost Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, reprezentat prin domnul director interimar Ovidiu Ungureanu.

„Mulți l-au cunoscut pe Ovidiu Ungureanu ca artist vizual și fondatorul Studioului Chromatique. Nu este doar un artist vizual, remarcându-se prin fotografie-film și proiecte culturale. Este un arhitect al emoțiilor vizuale, un explorator al detaliului uman, care nu se teme de umbre, ci le transformă în poezie. Într-o lume obsedată de perfecțiune, el alege sinceritatea brută a realului.

«Îmi plac și imperfecțiunile în fotografie», spunea el într-un interviu – și în acest gând simplu se ascunde o filozofie profundă: frumusețea nu e în ceea ce e neted și lipsit de greșeli, ci în ceea ce e viu, uman și autentic. Fost navigator, călător prin lumi și suflete, Ovidiu și-a îndreptat obiectivul spre esența vieții, surprinzând fragmente de adevăr, nu simple imagini.

Lucrările lui nu sunt doar compoziții. Sunt confesiuni. Distins cu numeroase premii și recunoscut de Uniunea Artiștilor Plastici, el rămâne totuși ancorat în modestie și curiozitate. Privirea lui e a unui copil care se miră și a unui maestru care înțelege. Prin lentila sa, Ovidiu Ungureanu nu doar documentează realitatea. El o vindecă. O onorează. O umanizează. De aceea, a dorit să ofere copiilor, din partea Centrului de Cultură „George Apostu”, cadouri-surpriză constând în produse culturale ce ilustrează artiști și operele lor.

Acestea au fost dăruite cu scop educativ-cultural și pentru a stimula și a determina interesul tinerilor pasionați de artă și nu numai. Premiile au fost consistente: diplome, cărți de artă, dar cel mai important a fost darul emoției sincere.” – Bogdan Marin, Președinte Lions Club „Sf. Gheorghe” Bacău.

Evenimentul a fost încununat de vocea de cristal a sopranei Andreea Simon și de energia caldă a corului „Sing and Joy”, creând un cadru perfect de sărbătoare pentru aceste suflete talentate.

Voluntarii Leo Phoenix și Leo Nidas au fost, ca de obicei, forța discretă din umbră. Datorită lor, fiecare copil s-a simțit valorizat, sprijinit și mândru.

„Acest eveniment este mai mult decât o premiere. Este o lecție de viață pentru noi toți.” – Irina Marin, Președinta Lions Club „Artemis” Bacău.

„Bacăul a dovedit, din nou, că poate fi capitala păcii prin ochii copiilor.” – Bogdan Marin, Președinte Lions Club „Sf.Gheorghe” Bacău.

Spring Dance Fest – Dansul care trezește Curajul

A doua zi, pe 29 martie, scena Teatrului de Vară „Radu Beligan” a fost gazda celei de-a II-a ediții a concursului de dans Spring Dance Fest, un eveniment organizat de Gabi Brâncoveanu, împreună cu partenerii oficiali – Asociația Betania și Cluburile Lions „Sf. Gheorghe” și Lions „Artemis”.

Asociația Betania – Unde binele prinde rădăcini și înflorește în oameni

Într-o lume grăbită și adesea nepăsătoare, Asociația Betania s-a ridicat ca o mână întinsă, caldă și sigură, pentru mii de copii, tineri și familii care aveau nevoie de mai mult decât sprijin: aveau nevoie de credință.

Născută dintr-o chemare interioară, construită prin sacrificiu, susținută prin iubire constantă, Betania a devenit o rețea vie de speranță. Acolo unde alții văd statistici, Betania vede destine. Acolo unde societatea clatină, Betania construiește.

Fiecare proiect – de la Centrul Delfinul pentru copiii cu autism, la casele de tip familial sau centrele de integrare pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție – este o dovadă că binele nu doar că există, ci se multiplică atunci când e făcut cu sufletul curat.

Aici, fiecare copil este văzut. Fiecare tânăr este încurajat. Fiecare vis, oricât de timid, este susținut. Betania nu e doar o organizație. Este o inimă care bate pentru toți cei care au fost uitați, dar care, prin ea, își găsesc din nou glasul.

„Acolo unde începe grija pentru celălalt, începe umanitatea adevărată. Și acolo este Betania.” – Irina Marin, Președinta Lions Club „Artemis” Bacău.

Aici a prins viață prin pașii, emoțiile și energia Spring Dance Fest – un festival al determinării și solidarității.

Spring Dance Fest – Locul unde inimile dansează împreună

Spring Dance Fest nu este doar un concurs. Este o respirație colectivă de frumusețe, libertate și curaj. Este locul unde pașii nu doar calcă scena, ci scriu povești. Unde fiecare mișcare devine rugăciune. Unde copiii, adolescenții și tinerii își regăsesc vocea prin trup, iar comunitatea își regăsește sufletul prin artă.

Născut din pasiunea unei echipe care a visat cu ochii deschiși, Spring Dance Fest a crescut ca un copac al bucuriei – ramificat în diversitate, în stiluri și în mesaje. De la dans contemporan la folclor, de la hip-hop la emoție pură, fiecare moment e o celebrare a vieții.

Dar dincolo de competiție, Spring Dance Fest are o inimă: mesajul său profund „Spune NU Drogurilor!”. Este un festival care educă prin artă, care salvează prin exemplu, care modelează prin emoție. Aici, dansul devine nu doar spectacol, ci manifest. Nu doar mișcare, ci misiune.

„Când un copil urcă pe scenă și își depășește frica, întreaga lume câștigă o speranță nouă.” – Irina Marin, Președinta Lions Club ”Artemis” Bacău.

Spring Dance Fest este puntea dintre generații. Este dovada că atunci când dai voie inimii să danseze, și ceilalți încep să bată pasul împreună. Iar din acel ritm comun se naște o comunitate mai bună. Într-un adevărat maraton artistic, peste 1500 de copii și adolescenți au transmis, prin dans, cele mai profunde mesaje: refuzul drogurilor, bucuria apartenenței, puterea comunității.

Any Elena și Gabriel Brâncoveanu. Spring Dance Fest nu ar exista fără voi. Fără curajul vostru, fără visul vostru, fără inima pe care ați pus-o, zi de zi, an de an, în fiecare ediție, în fiecare copil, în fiecare detaliu. Any Elena, sufletul delicat care a știut să transforme dansul în vindecare, organizarea în artă și emoția în drum sigur spre lumină. Gabriel Brâncoveanu, forța și viziunea care au deschis scena pentru sute de copii și tineri. Prin voi, o comunitate întreagă a învățat ce înseamnă determinarea, solidaritatea și magia lucrurilor bine făcute.

„Nu ați creat doar un festival. Ați creat o familie. Ați lăsat o amprentă în sufletul orașului, în inima părinților, și mai ales… în viitorul fiecărui copil care a dansat cu ochii închiși și cu inima deschisă. Vă mulțumim pentru că ați crezut când alții ezitau. Pentru că ați construit când alții priveau. Pentru că ați ales să nu renunțați.” – Bogdan Marin, Președinte Lions Club „Sf.Gheorghe” Bacău.

Și astfel cu sufletul plin de bucurie, Cluburile Lions „Sf. Gheorghe” și „Artemis” au premiat curajul și dedicarea cu:

• 1.500 lei – premiul „Spune NU Drogurilor”

• 1.000 lei – cel mai bun grup

• 1.000 lei – cea mai bună galerie

• 500 lei – premiul determinării pentru Andreea Gnat, dansatoarea care, deși accidentată, a urcat pe scenă în costum de amazoană, dansând pe coloana sonoră a filmului Gladiatorul. Un moment de neuitat.

„Fiecare dansator este un mesager al viitorului. Le-am fost alături cu inimile noastre.” – Bogdan și Irina Marin.

Lions – Un Nume, O Misiune, O Promisiune

Lions înseamnă mai mult decât organizare. Lions înseamnă transformare. Durerea devine speranță. Talentul devine destin. Frica devine forță. În fiecare copil premiat, în fiecare dansator, în fiecare voluntar – trăiește o lume pe care ne-o dorim: mai curată, mai dreaptă, mai caldă.

Mulțumim în numele tuturor celor care au făcut posibile aceste evenimente:

– organizatorilor dedicați,

– voluntarilor inimoși,

– sponsorilor generoși,

– profesorilor care formează caractere,

– și întregii comunități băcăuane, care a arătat că împreună suntem mai puternici.

Un Mesaj Către Viitor

Dragi părinți, profesori, cititori… Poate că nu putem schimba lumea dintr-odată. Dar putem aprinde o lumânare. O singură faptă bună. Un singur „te pot ajuta?”. Și de acolo… începe totul.

BINELE SE ÎNVAȚĂ. SE TRANSMITE. SE SIMTE.

Fii tu începutul! Fii vocea, pasul, fapta care ridică! Pentru că în fiecare dintre noi există un Lions care așteaptă să se trezească. Pentru că fiecare copil pe care îl sprijinim azi, e un adult care va salva lumea mâine.