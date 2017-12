Marele Premiu al fazei locale a concursului de desene „Afișe pentru Pace”, organizat de Lions Club Moldova Bacău în acest an, a fost acordat elevei Alessia Brigitta Sascău, din clasa a VII-a B a Colegiului Național de Artă „George Apostu” (îndrumător prof. Ioan Lăzureanu). La ceremonia de acordare a premiilor au participat președintele Lions Cub Moldova, Gabriel Crîșmaru, și membri ai clubului, reprezentanți ai conducerii Colegiului, profesori și elevi. Concursul este organizat de Lions Club Moldova în fiecare an în parteneriat cu Colegiul „George Apostu”, iar în acest an au participat circa 20 de elevi, dintre care au fost premiați șapte. Pe lângă Marele Premiu, a fost acordat premiul I elevei Carina Bontaș, premiul al doilea elevei Sara Prențu, iar premiul al treilea elevei Alexia Cristina Vlad. Două mențiuni și un premiu special au fost acordate elevelor Iasmina Iacobeanu, Ana Maria Gorea și Aisha Andreea Pîntea. Juriul a decis premianții după examinarea a 16 desene. „În desenul meu – ne-a explicat Alessia Brigitta Sascău – am reprezentat Pacea pentru viitor. Am folosit o mulțime de culori, pentru a arăta optimismul oamenilor vizavi de pacea pe care și-o doresc. În desen apar un om care își dorește pacea mondială și un porumbel, simbolul internațional al Păcii, care poartă o flamură formată din toate drapelele națiunilor lumii”.

Profesorii care coordonat elevii participanți au fost Ioan Burlacu, Ioan Lăzureanu, iar două colege, Katy Lăcrămioara Andrieș și Luminița Neagu au jurizat din partea Colegiului. PUBLICITATE Desenul elevei din Bacău a participat și la faza națională a Concursului Afișe pentru Pace 2017, care a avut loc la Alba Iulia, la Convenția Districtului 124 România al Lions Clubs International. Tema din acest a concursului este „The Future of Peace” (Viitor Păcii), iar desenul ales la faza națională va reprezenta Districtul 124 România la faza internațională de la Oak Brook (SUA). La acest concurs participă lucrări ale elevilor cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani. „Oricât bine vrem să facem, dacă nu e liniște și pace nimic nu se poate realiza. Trebuie să le implementăm copiilor dorința de a se face pace, de a fi împăciuitori, de a fi flexibili și de a-și da seama că numai prin înțelegere putem realiza lucruri frumoase și mărețe.”

Gabriel Crâșmaru, președintele Lions Club Moldova

