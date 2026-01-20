Licitația parcărilor și digitalizarea doar pe hârtie

Am văzut că Primăria municipiului Bacău scoate la licitație parcările dintre blocuri, începând cu cele de pe Tipografilor. Las de la mine faptul că în oraș există aproximativ 100.000 de mașini și doar în jur de 25.000 de locuri de parcare. Las de la mine și faptul că, într-o perioadă de secetă economică, cu prețuri, impozite și taxe în creștere, Primăria mai introduce practic încă un bir pentru cetățeni.

Dar, dacă tot ai decis să faci acest lucru, de ce îi mai pui pe oameni aiurea pe drumuri?

Am observat că, în dosarul „cu șină” solicitat de Primărie pentru participarea la licitație, este cerut și un document de la Direcția de Impozite și Taxe Locale. Cu alte cuvinte, Primăria cere cetățeanului să aducă un document pe care Primăria îl deține deja. Mai mult, se solicită acte privind dimensiunile mașinii, deși aceste informații se află deja în evidențele fiscale, fiind depuse la momentul înregistrării autovehiculului pentru plata impozitului.

Aceasta este digitalizarea cu care se laudă administrația locală? Să plimbi oamenii de la un ghișeu la altul pentru documente pe care instituțiile statului le au deja? Să pierzi timpul cetățenilor pentru a compensa lipsa de comunicare între propriile servicii?

Nu cred că bacăuanii cer favoruri. Cer doar logică, respect și un minim de coerență administrativă.

Cu stimă,

Stamate I.