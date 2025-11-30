Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău a celebrat Ziua Națională a României pe acordurile Ansamblului „Echilibrul Sonor”

Cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 Decembrie, comunitatea Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău s-a reunit pentru a celebra, prin activități specifice, unitatea și valorile naționale care ne definesc ca neam. Sub egida proiectului transdisciplinar „Echilibrul Sonor la Mangeron”, evenimentele s-au desfășurat vineri, 28 noiembrie 2025, transformând curtea liceului într-un spațiu în care tradițiile au reînviat, iar istoria a prins viață.

„Astăzi, de 1 Decembrie, celebrăm o zi importantă pentru istoria și identitatea noastră: Ziua Națională a României. Este un moment în care ne amintim de cei care au luptat pentru unitate, libertate și viitor. Le suntem recunoscători și, totodată, conștienți că avem datoria să ducem mai departe valorile lor: respectul, curajul, solidaritatea,” a transmis eleva Apostu Roxana-Elena. „Tricolorul, costumul național, limba română și valorile care ne reprezintă ne leagă, pentru că unirea este rodul unor simțiri comune în toate provinciile,” a susținut Diana Roman.

Programul dedicat a inclus un moment festiv susținut de Ansamblul vocal-instrumental „Echilibrul Sonor”. Curtea liceului a răsunat de cântece, deoarece Ansamblul a încântat publicul cu piese reprezentative, printre care Imnul României: „Deșteaptă-te, române!”, „Cântă cucu, bată-l vina!” și „Treceți batalioane”, culminând cu interpretarea Imnului Național.

De asemenea, Consiliul Elevilor a coordonat un concurs cu tematică istorică, specifică Zilei Naționale, prin care elevii și-au demonstrat cunoștințele referitoare la identitatea națională.

Un moment de comuniune pentru toți elevii liceului a fost cel în care ne-am delectat cu bucatele tradiționale, pregătite în atelierul de alimentație al liceului, sub coordonarea cadrelor didactice Aananiței Parascheva și Pădurariu Ioana.

Echipa de proiect, condusă de directorul Corlade Ionuț și directorul adjunct Benchea Claudia, sub îndrumarea doamnei prof. dirijor Sîrbu Carmen, a asigurat buna desfășurare a evenimentelor. Prof. Medvedev Oana și prof. Durac Ionel Ciprian au coordonat, în amfiteatrul liceului, prezentările tematice dedicate semnificației istorice a zilei. Mediatorul Ivan Emanuel a oferit sprijin constant elevilor participanți, contribuind la coeziunea grupului și la asumarea valorilor naționale.

Evenimentul a subliniat nu doar importanța istorică a datei de 1 Decembrie, ci și angajamentul liceului în cultivarea educației pentru cetățenie democratică și responsabilizarea elevilor în promovarea tradițiilor românești.

Prof. Benchea Claudia