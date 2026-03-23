Legendarul Dorel a lovit din nou: a spart conducta de apă în timp ce lucra la șantierul parcării de pe 9 Mai

Se pare că „legendarul Dorel” a revenit în forță pe șantierul parcării supraterane de pe strada 9 Mai. Dacă data trecută muncitorii au reușit performanța de a rupe rețeaua electrică, de data aceasta au trecut la nivelul următor: au spart o conductă de apă.

Rezultatul? Zeci de apartamente din blocurile din zonă au rămas fără apă. Pentru locatari, situația este departe de a fi amuzantă, dar pentru cei care privesc din afară pare o scenă repetată dintr-o comedie prost regizată.

Este greu de înțeles cum, în plin oraș, lucrările pot continua cu atâta neglijență față de infrastructura existentă și față de oamenii care locuiesc în apropiere. Dacă fiecare etapă a șantierului mai „descoperă” câte o rețea pe care o distruge, ne putem întreba pe bună dreptate ce urmează data viitoare.

Pentru locuitorii din zonă însă, nu mai este deloc o glumă. Este pur și simplu de râsul curcilor — dar pe nervii și disconfortul oamenilor.

Cu speranța că cineva responsabil va lua în serios aceste probleme,

Un cititor din zonă

