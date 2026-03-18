Legea privind apărarea împotriva incendiilor, modificată: avize mai rapide, proceduri digitale și sancțiuni mai dure

Modificările aduse legislației privind apărarea împotriva incendiilor au intrat în vigoare începând cu 13 martie 2026, odată cu publicarea Ordonanței de Urgență nr. 17/2026 în Monitorul Oficial. Noile prevederi vizează simplificarea procedurilor, digitalizarea completă a proceselor și creșterea responsabilității instituțiilor și operatorilor economici în domeniul securității la incendiu.

Una dintre cele mai importante schimbări este reducerea termenelor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor. Astfel, avizele de securitate la incendiu vor fi emise în maximum 15 zile calendaristice, iar autorizațiile în cel mult 30 de zile lucrătoare. În cazul proiectelor finanțate din fonduri europene sau programe naționale, termenul de soluționare scade la cinci zile lucrătoare. Același termen se aplică și pentru completarea documentațiilor incomplete.

Procesul de avizare devine complet digital. Cererile și documentele nu vor mai fi depuse fizic, ci exclusiv în format electronic, fiind stocate într-un sistem digital care permite inclusiv redistribuirea dosarelor între inspectorate pentru respectarea termenelor legale.

Ordonanța introduce și atribuții clar definite pentru cadrele tehnice în domeniul prevenirii incendiilor. Acestea vor avea responsabilități concrete, precum verificarea respectării măsurilor de siguranță, organizarea exercițiilor de evacuare, monitorizarea instalațiilor și întocmirea rapoartelor de evaluare. În același timp, instituțiile și firmele care nu dispun de personal calificat vor putea externaliza aceste atribuții către persoane fizice sau juridice autorizate.

Un alt element important îl reprezintă înăsprirea sancțiunilor. Amenzile pentru încălcări grave pot ajunge până la 100.000 de lei, iar pentru funcționarea fără autorizație sau nerespectarea condițiilor de securitate – până la 50.000 de lei. În plus, contravenienții nu vor mai putea beneficia de reducerea amenzii prin plata a jumătate din minim în termen de 15 zile.

Totodată, autoritățile vor putea utiliza inclusiv înregistrări video pentru constatarea și sancționarea abaterilor, în cazul operatorilor și instituțiilor obligate să dețină sisteme de supraveghere.

Guvernul susține că aceste modificări au ca scop crearea unui sistem mai eficient și mai clar, capabil să reducă birocrația, dar și să crească nivelul de siguranță pentru cetățeni și bunuri.