Miercuri, 30 octombrie 2019, la Școala Gimnazială „Alecu Russo” din Bacău a fost pus în aplicare proiectul ”Reading time with Luna”, ce vizează dezvoltarea abilităților și dorinței de lecturare, îmbunatățirea comunicării profesor-elev, creșterea duratei de atenție, încurajarea comportamentelor pozitive și reducerea anxietății în cazul elevilor cu cerințe educative speciale.

Astfel, sub îndrumarea profesorului de limba engleză și urmăriți cu atenție de Luna, un superb labrador al Asociației Mo-Vet, pregatit pentru a face terapie asistată de animale, elevii au citit și discutat fragmente din textul ”The Perfect Dog”, de Tara Fox Hall.

„Nenumărate studii demonstrează că activitățile asistate de animale pentru elevii cu cerințe educative speciale duc la o creștere în dorința de socializare, la perseverență în rezolvarea de sarcini și deasemenea, la scăderea comportamentelor negative. În plus, elevii din această categorie, mai ales în clasele gimnaziale, sunt de obicei incluși cu greu în activități extracurricuale care sunt, în mare parte, bazate pe lucru individual. Fiecare copil este special și fiecare merită să se bucure de tot ce poate oferi mai bun sistemul educațional românesc. Până la urmă, succesul nostru, în calitate de profesori, se bazează pe reușitele lor”, declară profesorul de limba engleză, Monica-Luiza Gîlcă.

Școala Gimnazială „Alecu Russo” este partener cu Asociația Mo-Vet, în cadrul proiectului ”Animals, hope for children” in care membrii asociatiei vor oferii sedinte de terapie asistata cu animale copiiilor cu dizabilitati din municipiul Bacau in centrul ve urmeaza a fi amenajat pe str. Proiectantului.

