Lecții de siguranță și prietenie alături de jandarmii băcăuani și câinele de serviciu Hera

Curtea Grădiniței AMI KIDS din Bacău a fost plină de râsete, curiozitate și emoție. Alături de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, peste 50 de copii preșcolari au trăit o experiență educativă și memorabilă, având ocazia să o cunoască pe Hera, câinele de serviciu al instituției.

Încă de la primele ore ale dimineții, micuții i-au întâmpinat cu entuziasm pe jandarmi, pregătiți să afle mai multe despre meseria acestora și despre cum pot fi, la rândul lor, mai atenți și mai responsabili în viața de zi cu zi. Prin joc și explicații pe înțelesul lor, copiii au învățat cât de important este să respecte regulile de siguranță, să nu se îndepărteze de părinți și să sune la numărul unic de urgență 112 atunci când se confruntă cu o situație periculoasă.

Momentul cel mai așteptat a fost, însă, întâlnirea cu Hera, colega necuvântătoare a jandarmilor. Sub îndrumarea conductorului său, aceasta a realizat o serie de exerciții demonstrative care au stârnit uimirea și admirația celor mici. Copiii au urmărit fascinați cum câinele răspunde prompt la comenzi și colaborează impecabil cu partenerul său, descoperind câtă încredere și dăruire se ascund în spatele fiecărei misiuni.

Activitatea s-a încheiat într-o atmosferă plină de bucurie și căldură, cu aplauze și zâmbete sincere. Pentru micuții de la AMI KIDS, întâlnirea cu jandarmii și cu Hera a fost mai mult decât o simplă lecție de siguranță — a fost o lecție de responsabilitate, prietenie și respect față de cei care veghează asupra comunității.

Astfel de activități educative, desfășurate de jandarmii băcăuani, contribuie la formarea unei legături puternice între forțele de ordine și cetățeni încă de la cele mai fragede vârste, învățându-i pe copii că siguranța începe cu fiecare dintre noi.