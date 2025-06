Lansarea programului ENGAGE în România. 14 iunie 1880 – 14 iunie 2025: 145 de ani de relații diplomatice dintre SUA și România

În calitate de absolvent a două ample programe de studiu internaționale, desfășurate în SUA, „International Visitor Leadership Program” și „Countering Holocaust Distortion and Denial: Building a Framework of Articulated Action”, organizate de Ambasada SUA la București și Biroul pentru Relaţii Culturale şi Educaţionale al Departamentului de Stat al SUA, profesorul Gabriel Stan, de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, membru al Comunității „Alumni” din România, a fost invitat să participe la primul eveniment de networking, din cadrul Programului ENGAGE.

Acesta a fost lansat de American Councils for International Education – România, împreună cu Ambasada SUA din România.

Programul ENGAGE, finanțat de Ambasada SUA la București și implementat de American Councils for International Education – România, are ca obiectiv reconectarea, mobilizarea și susținerea rețelei naționale a absolvenților programelor guvernamentale americane, pentru a sprijini angajamentul public real, bine orientat și cu impact.

Prin intermediul Programului ENGAGE, American Councils for International Education – România își propune să colaboreze cu Ambasada SUA la București, pentru a se reconecta cu absolvenții USG prin intermediul unor evenimente de networking și dezvoltare profesională și prin actualizarea cuprinzătoare a bazei de date a întregii comunități a acestora.

Deci, ENGAGE înseamnă: Building an Alumni Community, Reconnect, Develop, Inspire.

În România, American Councils for International Education – România este prezent din 2015. De atunci, în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite în România, sunt implementate programe precum: Camp Kennedy, Elie Wiesel Study Tour, 4/4 For Friends Community Service, Kennedy Academy for Students, Grow Outstanding Action Leaders Camp (GOAL) și Future Leaders Exchange Program (FLEX).

Dintre cele enumerate, următorul program finanțat va fi Elie Wiesel Study Tour, care își propune să ofere studenților interesați de tematica drepturilor omului și de istoria Holocaustului, ocazia de a înțelege mai multe despre aceste subiecte și de a aprofunda cunoștințele deținute.

Punând expertiza absolvenților și experiența lor din SUA în centrul acestor proiecte, American Councils for International Education – România urmărește să consolideze relațiile dintre SUA și România, să apropie comunitățile educaționale și să disemineze informații despre importanța acestui parteneriat strategic.

Aceste obiective sunt realizabile și prin aportul membrilor Comunității „Alumni” din România, care activează în domenii precum: securitatea cibernetică, educația, afacerile, sănătatea și gestionarea conflictelor, contribuie la creșterea economică, la consolidarea bunăstării și la menținerea siguranței în ambele țări.

Astăzi, sărbătorim un moment deosebit în istoria relațiilor dintre SUA și România, 145 de ani de legături diplomatice, construite pe valori comune, respect și o colaborare strânsă.

Acum, principalele coordonate care susțin relațiile diplomatice dintre statele noastre sunt de cooperare, militară și de securitate, economică și comercială, în domeniul științei, educației și culturii și contactelor inter-umane.