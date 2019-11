La data de 19 noiembrie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Biroului Rutier Bacău, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu a depistat în flagrant un bărbat de 36 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Constantin Ene din municipiu, aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 19 noiembrie a.c., o patrulă de poliție din cadrul Biroului Ordine Publică Oneşti, a depistat în flagrant un bărbat de 43 ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mărăşeşti din municipiu, aflându-se sub influenţa alcoolului.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 18 noiembrie a.c., în jurul orei 20.00, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Bacău au desfăşurat cercetări în urma unui eveniment rutier produs pe strada 22 Decembrie. Astfel poliţiştii au constatat că un bărbat de 69 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului, a intrat în coliziune cu un autoturism ce se afla parcat pe marginea părţii carosabile.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Judeţean Bacău pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.