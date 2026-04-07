LA MULȚI ANI, SĂNĂTATE! 7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății

Astăzi, 7 aprilie, marcăm împreună Ziua Mondială a Sănătății — o zi în care fiecare individ și fiecare comunitate își îndreaptă privirea și gândul către cel mai de preț bun pe care îl avem: sănătatea.

Este, totodată, un moment cu totul special, căci în acest an Organizația Mondială a Sănătății (OMS) sărbătorește 75 de ani de existență — 75 de ani de dedicare, de progres și de luptă neîncetată pentru o lume mai sănătoasă, mai echitabilă și mai bună pentru toți oamenii de pe glob.

Cu ocazia acestei zile de o importanță deosebită, eu, Mocanu Lăcrămioara, în calitate de Președintă a Asociației pentru Promovarea Învățământului Bacău, transmit un mesaj de suflet din partea întregii asociații și a Școlii Sanitare Postliceale Sanity Bacău — o instituție care de-a lungul anilor a format profesioniști dedicați sănătății și îngrijirii semenilor noștri.

Sănătatea nu este un privilegiu — este un drept. Iar noi, cei care activăm în domeniul educației medicale, avem responsabilitatea de a forma generații de profesioniști care să poarte mai departe această misiune cu competență, empatie și vocație.

De aceea, cu mândrie și entuziasm, vă anunț că Asociația pentru Promovarea Învățământului Bacău face un pas important înainte în promovarea sănătății și a educației medicale de calitate, prin demararea unui proiect ambițios și de perspectivă:

️ Deschiderea Universității Internaționale Sanity

O nouă viziune în formarea viitorilor specialiști din domeniul sănătății, un proiect menit să ridice standardele educației medicale și să ofere tinerilor din România și nu numai un parcurs academic de excelență, la nivel internațional.

Credem cu tărie că investiția în educație medicală este cea mai valoroasă investiție în sănătatea comunității.

În această zi specială, adresez tuturor un îndemn simplu și profund:

Aveți grijă de sănătatea voastră. Aveți grijă de cei din jur.

Împreună construim comunități mai sănătoase și un viitor mai bun.

La mulți ani tuturor celor care lucrează zi de zi pentru sănătatea noastră!

Cu respect și prețuire,

Mocanu Lăcrămioara

Președintă – Asociația pentru Promovarea Învățământului Bacău

Școala Sanitară Postliceală Sanity Bacău

„O lume mai sănătoasă, pentru toți și pentru fiecare.”