Kineto by Eli, pentru sănătatea copilului tău

Că sănătatea este cea mai importantă pentru noi, o știm cu toții. Ce facem însă pentru ea, face diferența. Din păcate, numărul afecțiunilor locomotorii, și nu numai, este în creștere. Din fericire, avem kinetoterapeuți care reușesc prin munca lor să redea speranțe și bucurii.

În acest sens, astăzi o cunoaștem pe Eliza Mihai, kinetoterapeut pediatric, care de curând își desfășoară activitatea într-un cabinet nou, cu dotările necesare. Și poate ce e cel mai important, Eliza se specializează continuu pentru a aduce cele mai bune terapii beneficiarilor care îi trec pragul.

„Sunt foarte mulți copii cu întârzieri în dezvoltarea locomotorie, și atunci ei au nevoie de un ajutor, de un salt, astfel încât ei să fie cât mai independenți. Chiar eu am avut în familie, pe fratele meu cu paralizie cerebrală și hemipareză. Toată viața am văzut cum mama mea a mers cu el la terapie. Uneori nu avea cu cine să mă lase și mă lua și pe mine la terapie, lucruri care pe mine m-au marcat. Am văzut în ochii mamei ce înseamnă suferința, neputința de ați ajuta propriul copil.

Cred că toate acestea m-au făcut să merg pe această cale”, ne-a povestit Eliza Mihai, kinetoterapeut pediatric. La început a lucrat pe toate vârstele dar la un moment dat i s-a oferit posibilitatea să lucreze pe pediatrie și și-a dat seama că asta e calea de urmat. Pe lângă povestea fratelui, Eliza a avut șansa să lucreze în mai multe centre în care a cunoscut tot felul de cazuri, și a văzut foarte clar ce se întâmplă dacă nu benefiziezi de o terapie potrivită.

Așa că toate acestea au condus la un proiect, deschiderea unui cabinet de kinetoterapie, Kineto by Eli, acolo unde Eliza aduce zâmbete pe chipul copiilor dar și a părinților lor. Trebuie subliniat că Eliza Mihai este singurul kinetoterapeut din Bacău specializat în metoda Cuevas Medek Exercises, acolo unde este chiar de nivel 2+ din cele patru existente. Alte metode de recuperare neurologică pediatrică practicate la Kineto by Eli sunt Bobath NDT pediatric sau metoda Schroth.

Kinetoterapie copii 0 – 18 ani

-deficiențe fizice: platfus, tal-valg, genu-valgum/varum, hipercifoze/hiperlordoze, scolioze;

-torticolis;

-întârzieri în dezvoltarea motorie;

-deficiențe de mers/mers atipic.

Servicii:

-evaluare kinetoterapeutică copii și bebeluși;

-kinetoterapie pediatrică (copii și bebeluși);

-recuperare neurologică pediatrică (întârzieri/tulburări în dezvoltarea neuromotorie, paralizii cerebrale);

-recuperare neurologică specializată „Cuevas Medek Exercices”;

-recuperare medicală în cazul deficiențelor fizice (cifoze, lordoze, genuvalgum/varum, tal-valg, varus-equin, etc);

-recuperare post-traumatică (imobilizări gipsate, entorse, fracture, luxații, intervenții chirurgicale, etc).

Kyneto by Eli

Recuperare Medicală Pediatrică

Str. Carpați nr. 6, bl. 6 sc A, parter (în spate la Piața Sud)

contactt@kinetobyeli.ro

Kinetobyeli.ro

0753.075.799