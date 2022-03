Mare bucurie în rândul a peste 350 de copii care au participat sâmbătă, 12 martie, la un festival-concurs de dans. Evenimentul, intitulat „Un dar pentru mama”, a fost organizat de clubul Katy Dance din Bacău și a fost găzduit de Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”.

Participanții au reprezentat mai multe grădinițe, școli și cluburi de dans din Piatra Neamț, Suceava, Buzău, Moinești, Buhuși și Bacău. Bucuria a fost maximă atât în rândul copiilor, care nu au mai simțit demult emoțiile scenei, dar și în rândul publicului format din părinți și bunici, frați și surori, care au apreciat fiecare moment și au fost darnici în aplauze.

„A fost primul eveniment organizat de noi și ne bucurăm că am avut un număr mare de participanți. Cea mai mare mulțumire este faptul că toată lumea a apreciat ce am realizat. Pentru noi, faptul că cei mici sunt fericiți contează cel mai tare. Fiind prima ediție a fost un pic mai dificil, dar și noi am învățat niște lucruri care ne vor ajuta să dezvoltăm edițiile următoare.

Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea acestui eveniment, părinților și tuturor copiilor cărora le urăm succes în continuare pe scenă”, a declarat Ecaterina Matei, administrator și instructor la clubul Katy Dance Bacău și organizatoarea evenimentului.