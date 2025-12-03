Judo/ Little Shosha Judo Cup: CSM-PC Bacău a pus punct competițiilor de pe teren propriu

Finalul toamnei a adus și finalul turneelor de judo desfășurate în Bacău. Căderea de cortină a fost asigurată de „Little Shosha Judo Cup”, organizat de ACS Shosha, grupare care a reușit să aducă în Bacău în 2025 nu mai puțin de șase turnee și finale de campionat național.

Aflată la prima sa ediție, „Little Shosha Judo Cup” a fost rezervată, așa cum o arată și denumirea sa, sportivilor de vârstă mică. 326 de judoka de la 25 de cluburi au răspuns invitației organizatorilor, iar lupta pentru podium la anumite categorii de vârstă și greutate a fost acerbă. Sportivii antrenați de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor au figurat printre premianți.

Astfel, Ingrid Flenchea, Sofia Ungureanu, Evelyn Cruceanu și Sofia Anton au oupat primul loc la categoriile lor, Anastasia Bezuhăneț, Sofia Cîrlan, Izabela Kuzstibschi, Diana Cimpoeșu și Mateea Pascu au urcat pe treapta secundă a podiumului de premiere, în timp ce Karina Condurache, Matei Dogărașu, Alexandru Ungureanu și Matei Tilici au avut prestații de bronz.

„În calitate de organizator, sunt mulțumit că mi-am dus la bun sfârșit proiectele de anul acesta, Bacăul fiind cel mai vizitat oraș din România în ceea ce privește participarea la competiițiile de judo. Dacă International Shosha Judo Cup este dedicată sportivilor mai mari de vârstă, fiind unul dintre cele mai puternice turnee internaționale din țară, pentru Little Shosha Judo Cup ne-am axat pe stimularea sportivilor aflați la început de drum.

Ca antrenor, mă declar mulțumit de rezultate și de modul în care sportivii mei s-au descurcat. Dacă această competiție a fost ultima derulată în Bacău în 2025, pentru noi, anul competițional se va încheia pe 20 decembrie, la Iași, cu ocazia Cupei «Moș Crăciun»”, a declarat profesorul Dorin Cruceanu.