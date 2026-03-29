Judo/ Cupa Miado”s: „CSMeii” băcăuani Tudor Herciu și Davide Cojan, pe podium la Sibiu

În weekend, Sibiul a găzduit cea de-a zecea ediție a Cupei Miado”s la judo. La întrecerile de pe malurile Cibinului a participat și CSM Bacău, judoka pregătiți de Simona Aruș și Aurel Chelariu având o evoluție apreciată.

Doi dintre „CSMeii” băcăuani, Tudor Herciu și Davide Cojan au urcat pe podium, cucerind argintul la U12, categoria de greutate 38 kg, respectiv la U14, 46 kg.

Foarte aproape de podium s-au aflat și Alexandru Nedelcu și Tudor Grosu, aceștia pierzând medaliile de bronz la categoria de vârstă U12.

„Sportivii noștri, care se află în pregătire pentru Campionatele Naționale U13, U12 și U15 din luna mai, s-au prezentat la Sibiu războinici și motivați”, au punctat cei doi antrenori ai CSM Bacău.