Judo: CSM Bacău, pe podium la Cupa Dacilor

Prima competiție după vacanță, primele medalii pentru judoka antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău. Gruparea băcăuană a bifat șase prezențe pe podium la cea de-a cincea ediție a Cupei Dacilor, turneu internațional ce a reunit peste 400 de sportivi weekendul trecut, la Târgu-Frumos. „CSMeii” au obținut două locuri întâi prin Andrei Popescu și Andrei Harabagiu, două locuri doi prin Denisa Oncioiu și Arthur Afrăsenei și două locuri trei prin Nicole Popescu și David Niță.

Pentru elevii Paulei Diaconescu, Cupa Dacilor a constituit un bun prilej de a reintra în circuitul competițional după vacanță și, totodată, o modalitate eficientă pentru a testa nivelul de pregătire înaintea Naționalelor Ne-Waza din toamnă.

„A fost un turneu binevenit, având în vedere pauza competițională. Ne-am antrenat inclusiv pe perioada vacanței de vară, iar această competiție a venit exact la momentul potrivit pentru a reintra în ritm. Sunt mulțumită de prestația sportivilor, care dau întotdeauna dovadă de devotament și spirit competițional. Performanțele obținute confirmă progresul și ambiția sportivilor care și-au propus să urce pe podium și la comptițiile naționale din acest sezon”, a declarat antrenoarea CSM Bacău, Paula Diaconescu.