Judo/ CN Under 18: Iasmina Farauanu- campioana României, Rada Ciobanu- vicecampioană națională

Cele două judoka pregătite de Constantin Manole și Lavinia Bălan la SCM Bacău au dominat categoria 70 kg

Mereu sus. Sus pe podium. Așa cum le stă cel mai bine. Iasmina Farauanu și Rada Ciobanu continuă să fie la înălțime și în 2026.

Cele două judoka pregătite la SCM Bacău de Constantin Manole și Lavinia Bălan au rcat pe podiumul Campionatului Național Under 18 de la Arad, stându-le foarte bine în postura de campioană, respectiv vicecampioană. Iasmina, care este componenta CONPJ de la București (antrenori Andreea Chițu și Călin Roșu) a cucerit aurul la 70 kg, în timp ce Radei Ciobanu i-a revenit argintul la aceeași categorie de greutate.

Practic, 70 kg s-a dovedit un monopol al SCM Bacău, confirmând valoarea celor două medaliate naționale.

Pentru gruparea băcăuană au mai concurat la Naționalele U18 de la Arad Isidora Cojocaru, clasată a șaptea la 44 kg după o accidentare, Ștefan Ciobanu, ocupantul locului 7 la 81 kg și Bianca Ostahie, situată pe poziția a noua la 57 kg.

„Felicitări tuturor sportivilor noștri pengtru efort, perseverență, disciplină și dăruire în obținerea performanțelor”, au declarat antrenorii SCM, Constantin Manole și Lavinia Bălan, care pregătesc deja următoarea finală: cea de U21, de la Brașov. Mereu sus!