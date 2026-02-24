Judo/ CN Under 18: Andrei Popescu (CSM Bacău), vicecampion național

Un nou rezultat de top pentru „CSMeul” băcăuan Andrei Popescu.

Judoka antrenat de Paula Diaconescu la CSM Bacău s-a laureat, sâmbăta trecută, vice-campion al României Under 18 la Arad.

„Nu pot exprima decât mulțumire și împlinire pentru Andrei. Este un sportiv care a început totul de la zero și care muncește enorm în fiecare zi pentru a-și atunge obiectivele. Pas cu pas, el își construiește drumul spre performanță”, a declarat antrenoarea Paula Diaconescu despre sportivul care se pregătește în această perioadă la Centrul Național Olimpic de la Pitești și care, până va ajunge să puncteze la Cupele Europene, are în vizor Naționalele Under 21 programate peste două săptămâni, la Brașov.