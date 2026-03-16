Judo/ CN Under 14 și Under 16: Băcăuanca Denisa Oncioiu, bronz național U14

La finalul săptămânii trecute, Bucureștiul a găzduit finala Campionatului Național de judo pentru categoriile de vârstă U14 și U16. Denisa Oncioiu, sportivă antrenată de Paula Diaconescu la CSM Bacău a cucerit medalia de bronz la U14 la categoria de greutate 40 kg.

Alte două colege ale sale au fost, la rândul lor, aproape de podium, Nicole Popescu clasându-se a cincea la 48 kg, același loc ocupându-l și Sophia Vornicu, dar la 40 kg, U16.

„Mă bucură mult rezultatul Denisei. Este prima sa medalie la un Campionat Național și este pe deplin meritată. Ea a mai avut clasări bune, iar prin dorință, muncă și disciplină s-a apropiat de marele obiectiv. Nicole și Sophia au pierdut bronzul după cinci meciuri în care au luptat cu toată dorința.

Ambele sunt mai mici un an decât unele dintre adversare, iar clasare lor este una bună, care denotă teoretic că la Naționalele U13- U15, pentru care revenim în sala de antrenamente, o treaptă a podiumului va fi a lor”, a declarat antrenoarea Paula Diaconescu.