Judo, CN Ne-waza U21: Ioana Cociorbă (SCM Bacău), bronz național cu ocazia majoratului

Cum îți poți aniversa cel mai bine majoratul? Demonstrându-ți, odată în plus, valoarea. Și urcând, din nou, pe podiumul care-i premiază pe cei mai buni sportivi ai țării. Cu atât mai mult dacă e vorba de o categorie de vârstă superioară.

La împlinirea vârstei de 18 ani (aniversată pe data de 15 octombrie), băcăuanca Ioana Cociorbă a reconfirmat faptul că este una dintre cele mai valoroase judoka din România.

Sportiva formată și lansată de antrenorul Constantin Manole la SCM Bacău a cucerit medalia de bronz la Campionatul Național Under 21 Ne-waza (lupta la sol) derulat, în perioada 17-18 octombrie, la Târgu-Frumos. Concurând la un nivel de vârstă mai mare, Ioana Cociorbă a ocupat treapta a treia a podiumului la categoria de greutate +63 kg.

Această reușită completează seria de performanțe a Ioanei, în al cărei palmares își găsesc locul, printre altele, titlul de campioană U18 la judo, cel de vice-campioană a României la U21, postura de dublă medaliată la Balcaniada U18 (bronz la individual și argint cu echipa), plus un bronz la Cupa României de Senioare.

„Rezultatul Ioanei de la Campionatul Național Ne-waza U21 confirmă ambiția, tehnica, determinarea și perseverența sportivei care se menține în careul de ași al categoriei plus din judo-ul românesc actual. Având în vedere că, odată cu obținerea acestei medalii de bronz, Ioana a împlinit și frumoasa vârstă de 18 ani îi adresăm urarea de «La mulți ani» și felicitări pentru toate realizările frumoase din marea performanță în judo”, au transmis antrenorii SCM Bacău, Constantin Manole și Lavinia Bălan.