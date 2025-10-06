Judo/ CN Ne-Waza: Băcăuanca Rada Ciobanu- campioană a României U16, Rareș Mihalcea și Ioana Ciobanu- medalii naționale de bronz la U14

SCM-Palatul Copiilor Bacău și-a trecut în cont noi succese la nivel național cu ocazia finalei CN de judo Ne-Waza (lupta la sol) U16 și U14 derulată recent, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău.

La această ediție a Naționalelor, gruparea antrenată de Constantin Manole și Lavinia Bălan a cucerit trei medalii. Cea mai strălucitoare a fost adjudecată de Rada Ciobanu.

După ce s-a laureat campioană națională U15 și U16 și vice-campioană mondială școlară U15 la judo, Rada a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și la Ne-Waza Under 16, impunându-se la categoria de greutate -70 kg. Alți doi colegi de echipă ai Radei Ciobanu au punctat, la rândul lor, cu ocazia finalei naționale de la Bacău, dar la o categorie de vârstă mai mică, U14.

Astfel, Rareș Mihalcea și Ioana Ciobanu au cucerit medaliile de bronz la +66 kg masculin, respectiv +52 kg, feminin. Continuând cu seria rezultatelor bune obținute de SCM-PC Bacău, să notăm că Ștefan Ciobanu a ocupat locul 5 la U14, 81 kg, în timp ce Paula Farauanu, Bianca Ostahie, Elena Bandi, Denis Paladie și Tudor Palade au avut prestații meritorii.

„Felicitări tuturor sportivilor noștri pentru munca și dăruirea lor în sala de antrenament, disciplina și spiritul de luptă demonstrat în competițiie”, au declarat cei doi antrenori ai SCM-PC Bacău, Constantin Manole și Lavinia Bălan.