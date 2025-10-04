Judo/ CN Ne-Waza: Andrei Popescu- campion al României U16, David Niță- vice-campion național U14

Cei doi sportivi antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău au urcat pe podium la Naționalele găzduite de Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”

Prestații de aur și argint la Campionatele Naționale Ne-Waza U16 și U14 pentru Andrei Popescu, respectiv David Niță, judoka antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacău.

Pentru Andrei, putem vorbi chiar despre aur, după… aur, sportivul adjudecându-și, în vară, și titlul de campion al României U16, categoria -81 kg la judo, cu prilejul Naționalelor de la Cluj. De data aceasta, Andrei Popescu a triumfat la aceeași categoria de vârstă și greutate, dar la Ne-Waza, lupta la sol, cu ocazia finalei Naționale derulată weekendul trecut, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău.

Colegul său de club și de echipă, David Niță și-a continuat, la rândul său, parcursul bun din ultima vreme, laureându-se vice-campion național U14, -66 kg. Două rezultate cu atît mai frumoase și mai importante cu cât ele au fost obținute în fața propriilor susținători.

„Sunt doi sportivi care își doresc succesul și care practică judo de la vârsta de cinci ani. Am parcurs împreună fiecare etapă și sunt bucuroasă să îi văd pe podium la competiții de nivel național. Drumul lor nu se oprește aici. Dimpotrivă, de-abia începe. David are vise îndrăznețe, iar Andrei, fiind mai mare ca vârstă, a fost convocat deja la lotul național de juniori unde urmează să se prezinte pentru probe, apoi continuă pregătirea pentru Campionatele Naționale de Cadeți”, a subliniat antrenoarea celor doi medaliați de la CSM Bacău, Paula Diaconescu.