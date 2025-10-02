Judo/ Campionatul Național Ne-Waza U14 și U16 și „International Shosha Judo Cup”. CSM- Palatul Copiilor Bacău, din nou la înălțime

Gruparea antrenată de Dorin Cruceanu s-a impus în cadrul „festivalului-maraton” de judo derulat weekend-ul trecut, în Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, la care a cucerit 15 medalii. Din cele 15 prezențe pe podium, patru au venit în finala națională a luptei la sol, ce a încununat-o campioană a României pe Sofia Florea, vice-campion național pe Ilias Zemba și medaliați cu bronz pe Matei Anghel și Giulia Cimpoeșu

În ultimul weekend din septembrie, Bacăul a fost capitala judo-ului românesc, găzduind atât finala Campionatului Național Ne-Waza (lupta la sol) U14 și U16, cât și cea de-a treia ediție a „International Shosha Judo Cup”. La ambele competiții, care au reunit aproximativ 900 de copii (300 la Naționale și 600 la festivalul internațional ce a adus pe tatami sportivi din România, Georgia, Ucraina, Moldova și, bineînțeles, România), CSM- Palatul Copiilor Bacău a avut un rol de prim-plan, fiind din nou la înălțime.

Gruparea antrenată de Dorin Cruceanu a cucerit patru medalii la Naționalele Ne-Waza și alte 11 la „International Shosha Judo Cup”. Uvertura „maratonului” de judo a fost asigurată de finala CN Ne-Waza, la care Sofia Florea s-a încununat campioană a României la U14, categoria de greutate +52 kg, Ilias Zemba vice-campion național la U14, -46 kg, iar Matei Anghel și Giulia Cimpoeșu au cucerit bronzul la U16, -81 kg, respectiv U16, -70 kg. De notat că, exceptând-o pe campioana națională Sofia Florea, toți ceilalți trei elevi ai profesorului Cruceanu s-au văzut nevoiți să lupte la o categorie superioară de greutate.

„Sunt bucuros pentru rezultatele sportivilor mei, munca depusă în sală, la antrenamente, văzându-se pe tatami, la întrecerile oficiale. Sofia devine deja una dintre cele mai prolifice sportive, Ilias este surpriza plăcută a finalei, iar Matei obține a doua medalie în acest an, fiind convocat la lotul național. Totodată, țin să salut revenirea printre medaliate a Giuliei după o perioadă de muncă susținută”, a declarat antrenorul CSM-PC, Dorin Cruceanu, care a ținut să amintească faptul că Ne-Waza este una dintre cele mai dificile probe, necesitând efort fizic intens, concentrare maximă și reacție rapidă. După Naționalele Ne-Waza, reflectoarele s-au focalizat pe „Shosha Judo Cup”, care, o dată în plus, a transformat Bacăul într-o scenă internațională.

La această a treia ediție a prestigioasei competiții organizate de ACS Shosha, CSM-Palatul Copiilor și-a continuat turul de forță, obținând alte 11 medalii: trei de aur prin Evelyn Cruceanu, Sofia Florea și Anastasia Bezuhăneț, două de argint prin Mălina Lupu și Ingrid Flenchea și șase de bronz prin Sofia Anton, Izabela Kuzstibischi, Mihaela Stanciu Viziteu, Mateea Pascu, Anastasia Lupu și Denis Pătrău.

„Dacă la prima ediție am avut pe lista țărilor participante forțe în judo precum Azerbaidjan și Bulgaria, la a doua, Georgia și Egipt, acum, în toamna lui 2025, Franța a ținut să fie prezentă la Shosha Judo Cup. Este o confirmare că Bacăul devine tot mai atractiv pe harta judo-ului internațional”, a declarat, în calitate de organizator, profesorul Dorin Cruceanu, președintele ACS Shosha, care a continuat:

„Această a treia ediție a fost un real succes pe toate planurile: sportiv, organizatoric și de promovare. Ne putem declara ambasadori ai orașului, cu atât mai mult cu cât în acest an bilanțul clubului nostru este de 13 medalii cucerite la Naționale și peste 3000 de vizitatori aduși în Bacău prin cele cinci competiții organizate”.