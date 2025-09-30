Judo: Ana Maria Crăciun (CSM Bacău), campioană națională Ne-Waza Under 16 și locul 1 la International Shosha Judo Cup

Dubla reușită a „CSMeoaicei” a fost completată cu alte 13 medalii cucerite în weekend de gruparea băcăuană pregătită de Simona Aruș, Aurel Chelariu și Dragoș Constantin Cremene

Weekend perfect pentru băcăuanca Ana Maria Crăciun. Sâmbătă, judoka antrenată de Simona Aruș la CSM Bacău s-a laureat campioană a României Ne-Waza (lupta la sol) la Under 16, categoria de greutate 40 kg cu ocazia finalei naționale găzduite de Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacău. Reușita nu a fost una singulară pentru sportiva care, tot luna aceasta, se laurease vice-campioană națională Ne-Waza U15 la Râmnicu-Vâlcea.

Duminică, 28 septembrie, Ana Maria Crăciun a urcat din nou pe podium. Tot la Bacău și tot pe cea mai înaltă treaptă. „CSMeoiaca” și-a adjudecat într-o manieră clară categoria feminină U16 a celei de-a treia ediții a International Shosha Judo Cup, un autentic festival de judo ce a reunit peste 600 de competitori din România, Franța, Georgia, Ucraina și Republica Moldova.

Alături de Ana Maria Crăciun s-a impus și Ștefan Aprofirei, care a câștigat categoria masculină U16, impunându-se în toate meciurile prin Ippon, cu tehnici spectaculoase. Salba de medalii cucerită de gruparea pregătită de Simona Aruș, Aurel Chelariu și Dragoș Constantin Cremene la International Shosha Judo Cup a avut, așadar, strălucuri de aur (Ana Maria Crăciun și Ștefan Aprofirei), dar și de argint și de bronz.

Argintul a fost adjudecat la U12 de Davide Cojan și la U10 de Alessandra Cojan, Natalia Herciu și Briana Robu în timp ce de bronz au fost prestațiile lui Răzvan Boghiu și Denisa Cadar (ambii U16), Alexandra Galea (U14), Tudor Herciu (U12), Tudor Grosu și Alexandru Nedelcu (U10), Alexandru Andronic și Marian Cătău (U9). Merită, totodată, notate și cele două locuri 5 obținute la Under 16 de Matei Antonoaiei și Dragoș Nistor.