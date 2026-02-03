Județul Bacău, zero firme cu capital străin în noiembrie

În luna noiembrie 2025, în județul Bacău nu a fost înregistrată nicio societate comercială cu participare străină la capital, potrivit datelor statistice oficiale.

La nivel național, cele mai multe înmatriculări de firme cu capital străin s-au realizat în Municipiul București, care concentrează 50,00% din total, urmat de județele Ilfov (9,36%), Brașov (4,93%) și Cluj (4,43%). Cele șase județe ale regiunii de Nord-Est cumulează doar 4,19% din numărul total al societăților cu participare străină la capital înregistrate în țară.

Valoarea totală a capitalului social subscris de societățile înmatriculate în regiunea de Nord-Est a fost de 10,8 mii lei, reprezentând 0,27% din totalul național. După acest indicator, clasamentul județelor este dominat de Municipiul București (90,73%), urmat de Ilfov (3,96%), Cluj (1,51%) și Sibiu (1,45%).

Evoluția înmatriculărilor în județul Bacău în 2025 arată un declin accentuat spre finalul anului. Astfel, în luna ianuarie au fost înregistrate 9 societăți cu capital străin, în februarie – 13, iar în martie – 7. În aprilie, numărul a crescut din nou la 13 societăți.

În intervalul mai–august 2025, au fost înmatriculate în total 25 de societăți comerciale cu participare străină, însă trendul s-a inversat ulterior: în septembrie și octombrie au fost înregistrate câte 3 societăți pe lună, iar în noiembrie, activitatea a coborât la zero înmatriculări.

Datele indică o diminuare semnificativă a interesului investițional străin în județul Bacău în a doua parte a anului 2025, în contrast cu dinamica mult mai ridicată din principalele centre economice ale țării.