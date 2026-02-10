Județul Bacău: mai mulți pensionari decât salariați. Dezechilibru tot mai vizibil pe piața muncii

Datele statistice recente conturează o realitate demografică și economică îngrijorătoare în județul Bacău, unde raportul dintre numărul pensionarilor și cel al salariaților continuă să rămână dezechilibrat.

La sfârșitul lunii noiembrie 2025, efectivul salariaților din județul Bacău era de 127.286 persoane, în ușoară scădere față de luna octombrie (-101 persoane, respectiv -0,1%), dar în creștere comparativ cu noiembrie 2024, când se înregistrau cu 1.342 de salariați mai puțini (+1,1%). Structura ocupării arată că 57,4% dintre salariați lucrează în servicii, 40,0% în industrie și construcții, iar doar 2,6% în agricultură, silvicultură și piscicultură, confirmând orientarea economiei județului spre sectorul terțiar.

În paralel, statisticile privind pensionarii indică o presiune constantă asupra populației active. În trimestrul III 2025, numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat din județul Bacău a fost de 136.882 persoane, ceea ce înseamnă că revin, în medie, 107 pensionari la 100 de salariați. Practic, populația ieșită din activitate o depășește numeric pe cea ocupată, un indicator clar al îmbătrânirii demografice și al dificultăților structurale de pe piața muncii.

Evoluția recentă arată o creștere ușoară a numărului de pensionari față de trimestrul II 2025, cu 147 persoane (+0,1%), însă, raportat la trimestrul III 2024, se observă o scădere de 995 pensionari (-0,7%). Această diminuare anuală nu reușește însă să compenseze raportul nefavorabil dintre pensionari și salariați.

În ceea ce privește nivelul veniturilor, pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat din județul Bacău a fost, în trimestrul III 2025, de 2.723 lei. Valoarea este mai mică decât media națională cu 92 de lei, respectiv cu 3,3%, reflectând diferențele persistente de venituri dintre județ și ansamblul țării.

În ansamblu, datele indică un județ în care forța de muncă activă crește lent, în timp ce numărul pensionarilor rămâne ridicat, menținând o presiune constantă asupra sistemului de asigurări sociale. Fără atragerea de noi investiții, crearea de locuri de muncă stabile și politici eficiente de menținere a populației active, acest dezechilibru riscă să se accentueze în anii următori.