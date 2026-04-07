Județul Bacău: Banii se mișcă, dar în altă direcție. Efectele scăderii consumului

Datele statistice recente arată că economia județului Bacău nu a stat pe loc în 2025, însă modul în care s-au făcut investițiile s-a schimbat surprinzător. Unele surse de capital au crescut, altele aproape au dispărut, iar direcția în care s-au dus banii ridică întrebări importante pentru viitorul economic al județului. Ce se ascunde, de fapt, în spatele acestor cifre?

Datele statistice privind investițiile realizate de agenții economici din județul Bacău în anul 2025 indică o creștere modestă a volumului total de investiții, dar și o schimbare semnificativă în structura acestora. Potrivit datelor disponibile pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, volumul investițiilor a fost cu 1,9% mai mare decât în anul 2024.

Deși ritmul de creștere este relativ redus, analiza structurii investițiilor arată o reconfigurare a surselor de capital și a tipurilor de investiții realizate în economie, tendințe care pot influența evoluția economică a județului în 2026.

Scădere a ponderii capitalului privat

Cea mai mare parte a investițiilor realizate în 2025 a provenit din sectorul privat autohton, însă ponderea acestuia a scăzut semnificativ față de anul precedent. Astfel, unitățile cu proprietate integral privată au realizat 54% din totalul investițiilor, comparativ cu 60,2% în 2024.

În schimb, s-a observat o creștere consistentă a investițiilor realizate de sectorul public. Proprietatea publică de interes național și local a ajuns la 38,1% din totalul investițiilor, în creștere de la 30,6% în anul anterior. Această evoluție sugerează o intensificare a proiectelor finanțate din fonduri publice, cel mai probabil legate de infrastructură, lucrări publice sau investiții realizate prin programe guvernamentale și europene.

În același timp, investițiile realizate de companiile cu capital integral străin au scăzut semnificativ, de la 7,1% în 2024 la doar 2,1% în 2025, o evoluție care ridică semne de întrebare privind atractivitatea investițională a județului pentru capitalul extern.

Construcțiile devin motorul investițiilor

O schimbare majoră se observă și în structura investițiilor realizate. Lucrările de construcții au reprezentat 50,1% din totalul investițiilor în 2025, comparativ cu 32,6% în 2024. Această creștere sugerează o orientare a capitalului către dezvoltarea infrastructurii, a spațiilor industriale sau a proiectelor imobiliare.

Pe de altă parte, investițiile în utilaje și echipamente au înregistrat o scădere semnificativă. Dacă în 2024 acestea reprezentau 43,9% din total, în 2025 ponderea lor a coborât la 25,7%. Această evoluție poate indica o încetinire a procesului de modernizare tehnologică în unele sectoare economice.

O tendință similară se observă și în cazul investițiilor în mijloace de transport, a căror pondere a scăzut de la 16,2% la 11,4%.

În schimb, categoria „alte cheltuieli de investiții” a crescut semnificativ, ajungând la 12,8% din total, față de 7,3% în anul anterior, ceea ce poate reflecta investiții în servicii, digitalizare sau alte componente non-materiale ale dezvoltării economice.

Perspective pentru 2026

Comparativ cu tendințele din 2024, anul 2025 arată o mutare a centrului de greutate al investițiilor către sectorul public și către lucrările de construcții, în timp ce investițiile productive directe – în echipamente și tehnologie – au înregistrat o scădere relativă.

Pentru anul 2026, evoluția investițiilor din județul Bacău va depinde în mare măsură de capacitatea administrațiilor locale de a continua proiectele finanțate din fonduri europene, dar și de atragerea capitalului privat și a investitorilor străini, care pot genera modernizare industrială și locuri de muncă cu valoare adăugată ridicată.

În lipsa unei revigorări a investițiilor private și a capitalului străin, există riscul ca dinamica investițională să rămână dependentă în principal de proiectele publice, ceea ce poate limita, pe termen lung, ritmul de dezvoltare economică al județului.

Un alt element care poate explica schimbările din structura investițiilor este contextul economic general. În 2025, economia națională a resimțit efectele măsurilor de ajustare bugetară adoptate pentru reducerea deficitului public. Reducerea unor cheltuieli ale statului și temperarea investițiilor publice în anumite sectoare au avut un efect indirect asupra consumului și asupra apetitului investițional al mediului privat.

În mod tradițional, economia județului Bacău este puternic conectată la evoluția consumului intern și la proiectele finanțate din bani publici. Atunci când cheltuielile publice sunt reduse, lanțul economic se contractă: firmele primesc mai puține comenzi, investițiile în echipamente sunt amânate, iar capitalul privat devine mai prudent.

Această dinamică poate explica și scăderea ponderii investițiilor în utilaje și echipamente observată în 2025. Companiile preferă, în perioade de incertitudine economică, să amâne modernizarea tehnologică și să se concentreze pe proiecte de infrastructură sau construcții deja aflate în derulare.

Dacă această tendință va continua și în 2026, economia locală ar putea intra într-o fază de creștere lentă, dependentă mai ales de proiectele publice și mai puțin de investițiile productive ale mediului privat.