Judecătoria Bacău are, de la începutul acestui an, un nou preşedinte, după aproape jumătate de an de când postul a fost ocupat prin delegare ca urmare a demisiei depuse de judecătoarea Ancuţa Blanariu.

În urma concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor, organizat în perioada septembrie – decembrie 2017, postul de preşedinte la Judecătoria Bacău a fost câştigat de judecătoarea Carmen Simona Panfil.

Tot în urma concursului, pe funcţia de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bacău, vacantă din iulie 2017 ca urmare a expirării mandatului de 3 ani, a fost numită, din ianuarie, judecătoarea Maria Violeta Chiriac, preşedinte al instanţei până la finele anului trecut.

“Am candidat pentru funcţia de vicepreşedinte întrucât mandatul meu de preşedinte expiră în iulie 2018. Legea nu permite decât două mandate a câte trei ani, iar eu am încheiat aceste mandate.

Am apreciat, totuşi, că este bine să rămân în echipa de conducere pentru că mai am proiecte de finalizat, cunosc stadiul demersurilor efectuate, ce strategii am aplicat până acum şi am zis că e bine să continui atât cât voi putea.

Oricum, în perioada aceasta exercit cu delegare şi funcţia de preşedinte, rămasă vacantă, până va fi scoasă la concurs, probabil până în iunie-iulie”, ne-a declarat judecătoarea Maria Violeta Chiriac.