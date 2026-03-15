Jandarmii montani au intervenit în Slănic Moldova pentru a ajuta un bărbat căzut lângă un scuter electric

Un echipaj de jandarmi montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în patrulare în stațiunea Slănic Moldova, a intervenit în această seară după ce două persoane au semnalat că un bărbat era căzut lângă un scuter electric, în zona restaurantelor din stațiune.

Ajunși la fața locului, jandarmii au găsit bărbatul conștient, însă vizibil în stare de șoc. Aceștia au securizat imediat zona și au apelat 112 pentru a solicita intervenția unui echipaj medical.

Până la sosirea ambulanței, jandarmii montani i-au oferit sprijin bărbatului, discutând cu acesta pentru a-l menține calm și în siguranță. Totodată, au păstrat legătura cu familia persoanei implicate în incident.

La scurt timp, soția bărbatului a ajuns la locul incidentului, iar jandarmii au rămas alături de cei doi, oferindu-le sprijin și încurajare până la sosirea echipajelor medicale, moment în care bărbatul a fost preluat pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.