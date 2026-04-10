Jandarmii montani, alături de turiști în stațiunile Slănic Moldova și Târgu-Ocna de Paștele Ortodox

Jandarmii montani vor fi prezenți în acest weekend în stațiunile Slănic Moldova și Târgu-Ocna, precum și pe traseele turistice și în zonele de agrement din împrejurimi, pentru a asigura siguranța turiștilor care aleg să petreacă Sărbătorile Pascale în natură.

Potrivit reprezentanților jandarmeriei, echipajele sunt pregătite să intervină rapid pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate și să acorde îndrumare celor care se aventurează pe traseele montane.

Pe lângă misiunile operative, jandarmii desfășoară și acțiuni de informare adresate turiștilor și proprietarilor de pensiuni și hoteluri din stațiuni. Acestea vizează recomandări privind comportamentul în cazul întâlnirii cu animale sălbatice, starea traseelor turistice, echipamentul necesar pentru drumeții și alte pericole specifice zonei montane.

Pentru a evita incidentele în timpul excursiilor, jandarmii montani recomandă turiștilor să nu se apropie de animalele sălbatice pentru fotografii și să nu le hrănească, să se echipeze corespunzător condițiilor din zona montană, cu îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate, provizii și telefon cu bateria încărcată.

De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să utilizeze doar traseele marcate, să respecte indicatoarele turistice, să nu deterioreze semnele de orientare sau infrastructura turistică și să își planifice cu atenție drumețiile, anunțând pe cineva despre traseul ales și ora estimată de întoarcere.

În cazul apariției unor situații dificile, turiștii sunt îndemnați să solicite sprijin apelând numărul unic pentru urgențe 112.

Jandarmii montani transmit tuturor turiștilor un Paște fericit, liniștit și în siguranță, asigurând că vor rămâne la datorie pe toată durata minivacanței pentru protejarea celor aflați în zonele montane.