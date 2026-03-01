Jandarmii montani aduc primăvara pe Pârtia Nemira: mărțișoare speciale pentru turiști la Slănic Moldova

Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au oferit, sâmbătă, mărțișoare turiștilor aflați pe Pârtia Nemira din stațiunea Slănic Moldova, marcând începutul primăverii printr-un gest simbolic de apreciere și apropiere față de comunitate.

Acțiunea s-a desfășurat în zona pârtiei de schi, unde jandarmii montani au oferit vizitatorilor mărțișoare cu design special, realizate astfel încât să îmbine simbolurile tradiției românești cu ideea de siguranță în zona montană.

Gestul a avut scopul de a transmite un mesaj de grijă și bună dispoziție celor care au ales să petreacă prima zi a primăverii în stațiune, dar și de a întări legătura dintre forțele de ordine și turiștii aflați la munte.

„Ne-am dorit să întâmpinăm turiștii cu un semn al tradiției și al grijii noastre pentru cei care ne trec pragul. Mărțișorul este un simbol al începutului, iar pentru noi reprezintă grija permanentă de a asigura liniștea și siguranța tuturor pe Pârtia Nemira și în zona montană”, a declarat un jandarm montan.

Pe lângă mărțișoare, turiștii au primit și recomandări privind practicarea în siguranță a sporturilor de iarnă, precum și informații utile despre regulile de comportament pe pârtie.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au transmis, cu această ocazie, și un mesaj pentru toți cei care se bucură de începutul primăverii:

„Un mărțișor, multe gânduri bune. Să vă fie primăvara frumoasă!”