Jandarmii Grupării Mobile Bacău au depistat un bărbat cu obiecte periculoase într-un autobuz

Jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au depistat, sâmbătă după-amiază, o persoană care avea asupra sa obiecte periculoase într-un autobuz din municipiu, în timpul unei acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale în mijloacele de transport în comun.

Intervenția a avut loc în după-amiaza zilei de 28 martie, într-un autobuz care circula pe traseul dintre stațiile Orizont și Narcisa. Jandarmii au observat un bărbat cu comportament suspect, pe care l-au interceptat pentru verificări.

În urma controlului corporal și al bagajelor, jandarmii au descoperit într-o borsetă pe care acesta o avea asupra sa un spray iritant-lacrimogen și un cuțit de mici dimensiuni.

Persoana în cauză, un bărbat în vârstă de aproximativ 27 de ani, a fost condusă la sediul unității pentru întocmirea actelor de sesizare a organelor de urmărire penală, conform prevederilor legale în vigoare.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc importanța respectării legislației privind portul și folosirea obiectelor periculoase și subliniază că astfel de acțiuni vor continua pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.