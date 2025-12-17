Jandarmii din Bacău, în vizită la elevii clasei pregătitoare din Faraoani, în cadrul programului „Școala Altfel”

Ieri, jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au răspuns cu bucurie invitației Școlii Gimnaziale Faraoani de a participa la o oră specială dedicată elevilor clasei pregătitoare, în cadrul programului „Școala Altfel”. Emoția și entuziasmul celor mici s-au simțit încă din primele momente, creând o atmosferă caldă și primitoare.

Copiii, informați anterior despre vizita jandarmilor, i-au întâmpinat cu numeroase întrebări, dornici să afle cât mai multe despre misiunile acestora. Elevii au demonstrat, de asemenea, că își însușiseră informații importante, arătând că înțeleg rolul și misiunea jandarmilor, dar și importanța activității acestora în comunitate. Pe parcursul întâlnirii, cei mici s-au remarcat prin atenție, implicare și interes constant.

Jandarmii le-au explicat copiilor importanța respectării regulilor de siguranță, grija față de propria persoană și față de cei din jur, precum și pericolele reale asociate folosirii petardelor. Mesajele transmise au fost primite cu interes, iar întrebările adresate au reflectat dorința copiilor de a înțelege și de a adopta un comportament responsabil.

La cererea elevilor, jandarmii le-au prezentat și o parte dintre materialele utilizate în misiuni, stârnind curiozitatea și entuziasmul celor mici, care au avut astfel ocazia să descopere aspecte concrete din activitatea jandarmilor.

Întâlnirea a fost marcată de momente emoționante încă de la început, când elevii i-au întâmpinat pe jandarmi cu un colind și le-au oferit decorațiuni de Crăciun realizate de ei cu multă dăruire. Gesturile simple, dar pline de sinceritate, au fost primite cu emoție de către jandarmi.

La final, pentru a încheia întâlnirea în spirit festiv, jandarmii s-au transformat în ajutoarele lui Moș Crăciun și le-au oferit copiilor mici daruri, ca semn de apreciere pentru zâmbetele și implicarea lor. În schimb, cei mici le-au oferit jandarmilor cele mai prețioase daruri: zâmbete sincere, îmbrățișări și recunoștință.

Pentru jandarmii Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, timpul petrecut alături de copii a trecut foarte repede, iar astfel de activități reconfirmă importanța apropierii de comunitate, a dialogului cu cei mici și a rolului educativ pe care instituția îl are în formarea viitoarelor generații.