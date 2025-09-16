Jandarmii din Bacău au sărit în ajutorul unui bărbat care și-a pierdut cunoștința pe stradă

Intervenție promptă a jandarmilor băcăuani, luni dimineață, pe strada Constanței din municipiu. În jurul orei 10:45, un echipaj aflat în patrulare a observat un bărbat care abia coborâse dintr-o mașină și care, la scurt timp, a început să se simtă rău, dând semne de pierdere a cunoștinței.

Jandarmii au reacționat imediat: i-au acordat primul ajutor și au sunat la 112 pentru a chema un echipaj medical. Până la sosirea ambulanței, aceștia au rămas lângă bărbat, monitorizându-i starea și asigurându-se că se află în siguranță.

În cele din urmă, victima a fost preluată de cadrele medicale și transportată pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile atrag atenția că, în astfel de cazuri, reacția rapidă și apelarea imediată la numărul unic de urgență pot face diferența între viață și moarte.