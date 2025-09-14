Jandarmii din Bacău au intervenit prompt pentru a acorda sprijin unei persoane aflate în dificultate la Zilele comunei Plopana

În această după-amiază, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în misiune de asigurare a ordinii și liniștii publice la Zilele comunei Plopana, a intervenit rapid pentru a sprijini un bărbat aflat în dificultate.

În timpul patrulării, jandarmii au observat o persoană cu stare vizibilă de sănătate deteriorată. Aceștia i-au oferit apă și au solicitat intervenția unui echipaj medical prin apelarea numărului unic de urgență 112. Până la sosirea ambulanței, jandarmii au rămas alături de bărbat, monitorizându-i starea și asigurându-i confortul necesar. Ulterior, acesta a fost preluat de echipajul medical pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău face apel către cetățeni să nu ezite să solicite ajutorul jandarmilor sau al altor structuri specializate în situații de urgență și să utilizeze numărul 112 în caz de nevoie.

Pentru siguranța tuturor, jandarmii recomandă:

Să fiți atenți la persoanele din jur care pot avea nevoie de ajutor;

În situații medicale sau alte urgențe, sunați imediat la 112 și urmați indicațiile operatorului;

Mențineți-vă calmul și oferiți cât mai multe detalii despre situație și locație;

Evitați să interveniți singuri în situații care pot pune în pericol siguranța dumneavoastră.

Jandarmii băcăuani rămân prezenți alături de comunitatea din Plopana pentru a asigura desfășurarea în siguranță a evenimentelor și pentru a sprijini cetățenii în orice moment.