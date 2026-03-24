Jandarmii din Bacău au donat 12 litri de sânge în cadrul campaniei „Donează sânge! Salvează o viață!”

Aproximativ 30 de jandarmi din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au participat, în luna martie, la campania umanitară Donează sânge! Salvează o viață!, organizată de Patriarhia Română în parteneriat cu Jandarmeria Română.

În urma acțiunii, jandarmii au donat aproximativ 12 litri de sânge, contribuind astfel la sprijinirea pacienților care au nevoie urgentă de transfuzii.

Potrivit reprezentanților celor două unități din Bacău, implicarea în astfel de acțiuni face parte dintr-un efort constant de susținere a comunității. Într-un an calendaristic, jandarmii din cele două structuri donează peste 150 de litri de sânge, în cadrul unor campanii periodice de donare.

Prin participarea la această inițiativă, jandarmii își propun să încurajeze și alți membri ai comunității să se alăture acțiunilor de donare de sânge, gest considerat esențial pentru salvarea de vieți.

Specialiștii subliniază că un singur donator poate ajuta mai mulți pacienți, deoarece sângele colectat este separat în componente precum trombocite, plasmă și celule roșii, fiecare utilizată în tratamente diferite.

Donarea de sânge este un gest voluntar cu impact imediat, iar organismul își reface volumul de sânge în aproximativ o oră. Pentru pacienții care primesc transfuzia, însă, acest gest poate însemna o șansă reală la viață.

Reprezentanții jandarmeriei au transmis că astfel de inițiative reflectă solidaritatea și responsabilitatea socială a militarilor, care, dincolo de misiunile din teren, aleg să ofere sprijin și speranță celor aflați în nevoie.