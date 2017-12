Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura, în sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, măsurile specifice de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestărilor tradiţionale de sfârşit de an din localitatea Ruginoasa, judeţul Iaşi. În data de 31 decembrie a.c. efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău vor asigura măsurile specifice de ordine şi siguranţă publică în localitatea Ruginoasa, judeţul Iaşi premergător şi pe timpul desfăşurării manifestărilor tradiţionale de sfârşit de an. Pentru buna desfăşurare a acestor manifestări în data de 27 decembrie a.c., la sediul Primăriei Ruginoasa a avut loc şedinţa de organizare a acestei misiuni. La această activitate au participat prefectul jud. Iaşi, reprezentanţii structurilor MAI şi alte structuri cu atribuţii implicate în asigurarea măsurilor de ordine publică (poliţie, jandarmi, situaţii de urgenţă ambulanţă), reprezentanţii autorităţilor locale şi locuitori ai comunităţii.

Jandarmii şi poliţiştii din cadrul dispozitivelor vor acţiona pentru prevenirea şi combaterea actelor şi faptelor de tulburare a ordinii publice înainte, pe timpul şi după terminarea acestor manifestări, identificarea şi sancţionarea acţiunilor de tip infracţional, care pun în pericol securitatea publică. Legea 60 din 1991 republicată privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice prevede că toate adunările publice trebuie sa se desfãşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participanţilor şi a mediului ambiant, fãrã sa stânjeneascã folosirea normalã a drumurilor publice, a transportului în comun, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învãţãmânt, cultura şi sãnãtate, a unitãţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publica, siguranţa persoanelor, integritatea corporalã, viata sau bunurile acestora ori ale domeniului public. Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău sprijină derularea acestor manifestări asigurând protecţia cuvenită cetăţenilor şi participanţilor la evenimente astfel încât sărbătorirea Anului Nou să fie cu adevărat un prilej de bucurie şi linişte. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.