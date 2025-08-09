Jandarmii băcăuani, în mijlocul a peste 300 de copii, la „Vara Împreună” – o zi plină de zâmbete și învățăminte

Vineri, peste 300 de copii de la Grădinița „Roza Venerini” din Bacău au avut parte de o experiență inedită, întâlnindu-se cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, în cadrul evenimentului „Vara Împreună”.

Ziua a fost marcată de activități educative și momente de neuitat, în care micuții au descoperit ce înseamnă să fii „Jandarm pentru o zi”. Prin jocuri și discuții interactive, copiii au aflat cum să reacționeze în situații de urgență, când și cum să solicite ajutorul forțelor de ordine și cum să folosească în mod corect numărul unic 112. De asemenea, au primit sfaturi despre cum să recunoască și să gestioneze situațiile de bullying.

Un capitol important al întâlnirii a fost dedicat siguranței în fața persoanelor necunoscute. Cei mici au fost îndrumați să spună „NU!”, să se îndepărteze rapid și să caute imediat un adult de încredere sau să sune la 112, dacă un străin încearcă să-i convingă să plece cu el.

Curiozitatea copiilor a fost alimentată și de prezentarea autospecialei jandarmeriei și a echipamentelor folosite în misiuni. Întâlnirea a fost presărată cu întrebări inocente, declarații pline de entuziasm și exemple practice care au întărit lecțiile de siguranță.

„Zâmbetele lor sincere ne-au încălzit sufletele și ne-au reamintit cât de frumoasă este meseria noastră, atunci când putem fi aproape de comunitate și de cei mai mici dintre noi”, au transmis reprezentanții jandarmeriei.

Evenimentul s-a încheiat cu promisiunea unei noi întâlniri, participanții fiind convinși că astfel de activități contribuie la o lume mai sigură și mai prietenoasă pentru copii.